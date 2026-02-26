Corsico. Il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale su richiesta di accordo sindacale per le Body cam, indennità e straordinari; Saccinto (FdI) chiede al Sindaco di riferire in Aula

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 26 febbraio 2026 – La Segreteria Provinciale di Milano del CSE DICCAP SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) ha inviato questo comunicato: “Mentre il Sindaco S. Ventura e l’Assessore S. Salcuni pubblicizzano l’acquisto di spray urticante, dash cam e body cam per gli appartenenti alla Polizia Locale di Corsico, qualcuno in Comune ha pensato bene, incomprensibilmente e senza averlo preannunciato in alcun modo, di NON inserire in busta paga le indennità indicate, che fino ad ora erano pagate su base mensile. Ciò ha determinato una spiacevole sorpresa per gli appartenenti al Corpo che diventa MOLTO PIU’ GRAVOSA per quella decina di Operatori che stanno svolgendo il corso di formazione in provincia di Bergamo, e devono anticipare, settimanalmente circa 70/80 euro per pagare il casello autostradale ed il pranzo per 3 giorni. Questa presa di posizione dimostra ancora una volta la SCARSA attenzione verso il personale dipendente da parte della struttura comunale che poi si lamenta della “fuga” ininterrotta del personale della Polizia Locale verso altri Enti dove la considerazione è sicuramente diversa. Tornando all’acquisto delle body cam, che riteniamo comunque apprezzabile in quanto utile strumento di lavoro, ricordiamo che per il loro utilizzo è necessario ci sia un accordo sindacale, che il via libera da parte del Garante della privacy, aspetto NON scontato visto il recente parere n°743/2025. In caso non vengano adottate SOLUZIONI adeguate valuteremo le iniziative sindacali del caso”.

Sulla vicenda interviene anche il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Antonio Saccinto:

«È inaccettabile quanto sta accadendo ai nostri Agenti di Polizia Locale. In questi giorni si sono trovati non solo in evidente imbarazzo, ma addirittura privati delle somme relative agli straordinari che non risultano corrisposte in busta paga.

Trovo paradossale che, mentre il Sindaco e l’Assessore competente celebrano sui social l’acquisto di nuovi strumenti per migliorare le condizioni di lavoro del Corpo, agli stessi agenti venga riconosciuto uno stipendio privo delle indennità spettanti. Parliamo di donne e uomini che garantiscono la sicurezza della città e che meritano rispetto, non slogan.

Ancora più grave è quanto avvenuto nelle scorse settimane: agli agenti sarebbero stati richiesti straordinari non per attività di presidio del territorio o contrasto al degrado urbano, ma per la consegna a domicilio di tessere elettorali. Un compito che, al di là della sua legittimità amministrativa, rischia di svilire il ruolo e la professionalità di chi è formato per garantire sicurezza, controllo e presenza sul territorio.

Mentre in città persistono problemi evidenti legati allo spaccio e alla sicurezza urbana, è legittimo chiedersi se questa sia la priorità. I cittadini chiedono più controlli, più presenza, più tutela, non una Polizia Locale trasformata in servizio di recapito.

Chiedo formalmente al Sindaco di riferire in Aula sulle motivazioni che hanno portato alla mancata corresponsione degli straordinari e sulle scelte organizzative che hanno determinato questo utilizzo del personale. È doveroso fare chiarezza.

Infine, mi permetto una riflessione: il Comandante del Corpo non dovrebbe essere il primo garante della dignità professionale degli Agenti e della tutela del loro operato? Su questo punto è necessario un chiarimento pubblico.»

