CRANS-MONTANA, PRESIDENTE FONTANA: EMOZIONANTE IL RICORDO DI SANREMO, GRAZIE ACHILLE LAURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 “Mi sembra giusto rivolgere un applauso e un ringraziamento al Festival di Sanremo e in particolare ad Achille Lauro e a Carlo Conti, per avere dedicato uno spazio, in maniera sobria e allo stesso tempo toccante ed emozionate, alle vittime di Crans-Montana”. Così sui propri profili social, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Inevitabile – prosegue il presidente Fontana – che nell’ascoltare la canzone ‘Perdutamente’ siano ricomparse nei miei occhi, come credo in quelli di molti altri genitori, le immagini di una mamma che con dignità e con un ricordo speciale salutava il figlio volato in cielo”.

Redazione