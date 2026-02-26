Fiera di San Giuseppe, corse aggiuntive della Trento-Malé da Mezzolombardo

Orario potenziato domenica 15 marzo: un’iniziativa condivisa dall’assessore Mattia Gottardi in collaborazione con il Comune di Trento e realizzata da Trentino Trasporti

(mi-lorenteggio.com) Trento, 26 febbraio 2026 – Trasporto pubblico potenziato in occasione della fiera di San Giuseppe a Trento, il tradizionale appuntamento che chiama a raccolta trentini e turisti per l’arrivo della primavera. L’assessore provinciale alla mobilità Mattia Gottardi ha raccolto l’invito dell’amministrazione comunale di proporre una soluzione alternativa all’impiego del mezzo privato per raggiungere il capoluogo durante la fiera, chiedendo a Trentino Trasporti di integrare l’orario con corse straordinarie nella tratta Mezzolombardo-Trento. Appello raccolto dalla società che ha provveduto a istituire per la giornata di domenica 15 marzo quattro corse aggiuntive – due in ciascuna direzione – rafforzando l’offerta sia per l’andata nel primo pomeriggio e che per il ritorno in fascia serale. “L’iniziativa – spiega l’assessore – è volta ad alleggerire il carico del traffico privato sulla città di Trento, dando un messaggio concreto a favore di un impiego più diffuso del mezzo pubblico e della mobilità sostenibile. Ci auguriamo che in tanti scelgano la mobilità collettiva per vivere al meglio questo evento”.