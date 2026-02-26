GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, giovedì 26 febbraio.

MILANO, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A PRESENTAZIONE PROGETTO ‘NELLO SPORT, OLTRE LO SPORT’

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, partecipa a Milano alla presentazione del progetto ‘Nello sport, oltre lo sport’ per la scuola secondaria di I e II grado, a. s. 2025/2026.

ore 10.30, Acquario Civico (viale Gadio, 2 – Milano), sala Conferenze.

MILANO, ASSESSORE FERMI A SOCIAL INNOVATION CAMPUS A MIND

L’assessore all’Università, Ricerca E Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, partecipa a MIND – Milano Innovation District all’evento ‘Scuola motore d’Innovazione: Soluzioni Tecnologiche dagli studenti per il Benessere Sociale’, promosso nell’ambito dell’edizione 2026 del Social Innovation Campus. Durante il convegno è previsto un momento di confronto dedicato ai vincitori del ‘Premio Lombardia è ricerca 2025 – studenti’.

ore 11.30, MIND – Milano Innovation District (viale Decumano, 36 – Milano).

MILANO, ASSESSORE CARUSO A INAUGURAZIONE DEL 223° ANNO ACCADEMICO DELL’ISTITUTO LOMBARDO

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa a Milano all’inaugurazione del 223° anno accademico dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.

ore 15, Palazzo Brera (via Brera, 28 – Milano), Sala Napoleonica.

SONDRIO, ASSESSORE SERTORI A ‘PICCOLO FESTIVAL DI POLITICA E IMPEGNO’

L’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, interviene, a Sondrio, a una tavola rotonda organizzata nell’ambito del ‘Piccolo Festival di Politica e Impegno’. Al confronto partecipano, tra gli altri, Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, e Mauro Guerra, presidente di ANCI Lombardia.