Gli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo 2026

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 26 febbraio 2026 – Sono stati 9 milioni 53 mila, con uno share del 59.5 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la seconda serata del 76° Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.46 alle 23.35, è stata vista da 11 milioni 530 mila spettatori con il 58.2 per cento di share. La seconda, dalle 23.30 all’1.10, da 5 milioni 947 mila con il 62.7 di share.Il picco d’ascolto alle 21.57 con 13 milioni 706 mila spettatori, quello di share alle 00.48 con il 66.1 di share.

“Sanremo Start” – dalle 20.30 alle 21.40 – ha registrato 11 milioni 219 mila spettatori con il 47.5% di share.

Il “DopoFestival”, in onda dall’1.10 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 809 mila persone, con uno share del 52,5 per cento. “PrimaFestival”, dalle 20.29 alle 20.38, ha avuto un seguito di 7 milioni 128 mila spettatori con il 33% di share.

