(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – L’Amministrazione incontra la cittadinanza per presentare il progetto e rispondere alle domande sul prolungamento della Linea M1 con le future fermate Valsesia/Parri, Baggio e Olmi.
Giovedì 26 febbraio 2026
Ore 20:30
Presso la Parrocchia Madonna della Fede – Via delle Betulle 16
Interverranno:
Arianna Censi – Assessora alla Mobilità
Elena Grandi – Assessora all’Ambiente e al Verde
Marco Granelli – Assessore alle Opere Pubbliche
Silvia Fossati – Presidente Municipio 7
Un salto di qualità per la mobilità pubblica: collegherà in modo più efficiente il Municipio7 al centro, sostenendo la mobilità anche dei residenti di Cesano Boscone e Cusago.
Redazione