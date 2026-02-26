(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – L’Amministrazione incontra la cittadinanza per presentare il progetto e rispondere alle domande sul prolungamento della Linea M1 con le future fermate Valsesia/Parri, Baggio e Olmi.

Giovedì 26 febbraio 2026

Ore 20:30

Presso la Parrocchia Madonna della Fede – Via delle Betulle 16

Interverranno:

Arianna Censi – Assessora alla Mobilità

Elena Grandi – Assessora all’Ambiente e al Verde

Marco Granelli – Assessore alle Opere Pubbliche

Silvia Fossati – Presidente Municipio 7

Un salto di qualità per la mobilità pubblica: collegherà in modo più efficiente il Municipio7 al centro, sostenendo la mobilità anche dei residenti di Cesano Boscone e Cusago.

Redazione