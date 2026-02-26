L’Università Statale di Milano protagonista di MuseoCity 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026 – L’Università degli Studi di Milano conferma la sua partecipazione alla nuova edizione di MuseoCity, aprendo le porte dei suoi dipartimenti e dei suoi musei con un palinsesto di eventi che unisce rigore scientifico, impegno civile e momenti di convivialità. Dalle riflessioni filosofiche davanti a un bicchiere di vino alle indagini dell’antropologia forense, fino ai tesori mineralogici, l’Ateneo invita la cittadinanza a scoprire il patrimonio culturale e della ricerca che vive dentro le sue mura.

Sabato 28 febbraio: Apertura Straordinaria del MUSA

Il MUSA (Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani) in via Giuseppe Ponzio 7 offre una giornata di visite guidate condotte dagli esperti del LABANOF.

Il tema: L’antropologia forense come strumento cruciale per la tutela dei diritti umani e la restituzione dell’identità ai dimenticati.

Orari: Dalle 09.30 alle 18.00 (slot ogni ora, esclusa pausa 12.30-13.30).

Modalità: Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via e-mail a: musa@unimi.it

Dal 2 al 5 marzo: Un Museo da costruire insieme

Il Museo della Filosofia presenta una mostra, presso le Aulette dell’Aula Magna in via Festa del Perdono 7, in cui si racconta e invita il pubblico a partecipare alla sua costruzione.

Il tema: Percorsi per avvicinarsi alle grandi domande della filosofia attraverso esperienze intuitive e coinvolgenti, ma senza sacrificarne la complessità.

Orari: dalle 15 alle 19.30

Modalità: Accesso libero senza prenotazione

Martedì 3 e giovedì 5 marzo: Gli Aperitivi Filosofici, pensiero e convivialità

Un format che fonde la profondità della riflessione teorica con il piacere del confronto informale. Gli incontri si terranno presso le Aulette dell’Aula Magna in via Festa del Perdono 7, nell’ambito dell’allestimento del Museo della Filosofia

Martedì 3 marzo: “Lotto Marzo Filosofico” con Carlotta Cossutta. In anticipazione della Giornata Internazionale della Donna, l’incontro esplora i paradossi tra uguaglianza e differenza attraverso la lente della filosofia politica femminista, analizzando come tali concetti plasmano le pratiche sociali e l’idea di giustizia.

Giovedì 5 marzo: “I volti della pace” con Giulia Bistagnino. Un dibattito serrato sulle declinazioni della pace: dalla semplice assenza di conflitto all’armonia morale. Una riflessione necessaria su “guerra giusta” e condizioni etiche della stabilità globale.

Orari: dalle 18.00 alle 19.30

Modalità: Accesso libero senza prenotazione

Dal 2 al 5 marzo: Viaggio nel tempo con le Scienze della Terra

Il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” apre le sue prestigiose collezioni mineralogiche e paleontologiche presso la sede di Via Botticelli 23.

La mostra: “Esplorazioni Geologiche”, un racconto della storia della ricerca sul campo attraverso campioni rarissimi che hanno segnato l’evoluzione delle Scienze della Terra.

Orari: Dalle 10.00 alle 17.00.

Visite guidate: Gratuite, con prenotazione obbligatoria scrivendo a: marco.merlini@unimi.it