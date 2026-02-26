Mercati globali: accordo tra SPICI, Promos Italia e Fabbrica Italiana dell’Innovazione per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese

(mi-lorenteggio.com) Giovedì 26 febbraio 2026, a Napoli presso il polo tecnologico Fabbrica Italiana dell’Innovazione, SPICI s.r.l. – Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, Promos Italia – l’Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle Camere di commercio con sede a Milano e Fabbrica Italiana dell’Innovazione S.c.a.r.l. Società Benefit hanno sottoscritto un Accordo Quadro per mettere a sistema competenze, strumenti e reti per supportare l’accesso ai mercati esteri delle imprese e, al contempo, favorire l’attrattività di capitali esteri, progettualità e partnership industriali.

L’Accordo prevede l’attivazione di un portfolio coordinato di servizi e iniziative congiunte, orientate a:

accesso qualificato ai mercati internazionali;

sviluppo di relazioni economiche e istituzionali;

promozione di opportunità di investimento sui territori;

organizzazione di eventi formativi, fiere e missioni commerciali.

Sono inoltre previsti percorsi di accompagnamento per imprese, startup e realtà innovative, insieme ad azioni di cooperazione e progettazione in ambito nazionale ed europeo, anche in sinergia con enti regionali, nazionali e sovranazionali.

«Con la sottoscrizione di questo Accordo Quadro con una realtà importante come Promos, intendiamo rafforzare un modello integrato di supporto all’internazionalizzazione delle imprese e all’attrazione di investimenti, accompagnando imprese e territori in percorsi strutturati di crescita e apertura verso mercati e partner strategici», ha dichiarato Vincenzo Lipardi, Presidente di SPICI.

«Promos Italia conferma il proprio impegno nel sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale e nel rafforzare l’attrattività dei territori. L’accordo con SPICI e Fabbrica Italiana dell’Innovazione mira a tradurre competenze e strumenti in iniziative condivise e orientate a risultati misurabili», aggiunge Giovanni Rossi, Direttore Generale di Promos Italia.

«L’accordo con Promos è un ulteriore tassello che la Fabbrica Italiana dell’Innovazione mette per rafforzare le sue collaborazioni sinergiche sul terreno dell’attrazione degli investimenti esteri» ha sottolineato Mariangela Contursi, Componente del Comitato Esecutivo di Fabbrica Italiana dell’Innovazione.