Milano, furti in zona Isola: arrestati 4 giovani peruviani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – La Polizia di Stato ieri a Milano ha arrestato 4 cittadini peruviani per furto aggravato in concorso ai danni di clienti dei locali presenti nel quartiere Isola. Gli stessi, due uomini di 30 e 31 anni e due donne anche loro di 30 e 31 anni, sono stati pure indagati per ricettazione.

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati mercoledì 25 febbraio in un servizio serale di contrasto ai reati predatori, hanno notato i quattro cittadini che, dopo essere usciti dal Mercato comunale Isola di piazzale Lagosta, si sono diretti velocemente a piedi verso via Zara con degli zaini da cui hanno prelevato alcuni pc portatili gettando, al contempo, vari oggetti in strada. Mentre alcuni poliziotti si sono recati all’interno della struttura ove cittadini lamentavano la sparizione di borse e oggetti, altri poliziotti hanno seguito i quattro che, saliti a bordo del bus della linea 92, sono stati fermati e controllati all’altezza di viale Stelvio angolo via Farini.

I 4 arrestati sono stati trovati in possesso di cellulari, capi di abbigliamento, cuffie auricolari, laptop, occhiali da vista e zaini, il cui valore complessivo si aggira sui 20mila euro, rubati sia all’interno della struttura di piazzale Lagosta che, poco prima, in locali presenti in zona Isola (motivo per cui sono stati anche indagati per ricettazione) ai danni di nove cittadini italiani di età compresa tra i 21 e i 39 anni.

Redazione