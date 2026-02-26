Milano. Rinnovo Protocollo movida e misure di sicurezza per il Capodanno cinese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – Nella mattinata di ieri, 25 febbraio scorso, presso la sede della Prefettura di Milano si è proceduto alla sottoscrizione del rinnovo del Protocollo d’Intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte a favore dei giovani nelle aree della movida cittadina per il contrasto di comportamenti antisociali.

La nuova edizione dell’Accordo, già varato nel 2021 e da allora proficuamente attuato sotto il coordinamento della Prefettura ed in sinergia con le Forze di Polizia, il Comune di Milano, l’Autorità sanitaria, l’Università degli Studi di Milano Bicocca le Associazioni rappresentative dei pubblici esercenti e del settore della sicurezza sussidiaria, recepisce i contenuti del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 gennaio 2025, con cui sono state definite apposite linee guida per la prevenzione ed il contrasto della delittuosità all’interno e nelle aree attigue ai pubblici esercizi.

Con il rinnovo dell’Intesa le parti hanno confermato e rafforzato l’impegno concreto all’adozione di misure preventive ispirate ai principi di sicurezza partecipata per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle aree della movida, tra cui l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza e dell’illuminazione degli spazi interni ed esterni ai locali del divertimento, la tempestiva segnalazione alle Forze di polizia di elementi sintomatici di pericolo, l’adozione di codici di condotta che disciplinano i comportamenti degli avventori e la promozione di attività di formazione del personale.

In vista degli imminenti festeggiamenti del Capodanno cinese, in programma il prossimo 1° marzo presso l’Arco della Pace, sono state inoltre definite, con il coordinamento della Prefettura ed in accordo con le Forze di Polizia ed i Vigili del Fuoco, le misure di sicurezza per l’evento, con la predisposizione di un articolato dispositivo di security e safety che prevede il contingentamento degli accessi, la delimitazione dell’area e la temporanea sospensione della circolazione veicolare e tramviaria in Piazza Sempione e nelle arterie limitrofe.