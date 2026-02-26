MuseoCity, Studiocine Cavandoli apre le porte per ricordare il “Cava”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – In occasione di Milano MuseoCity 2026 e a 19 anni dalla scomparsa di Osvaldo Cavandoli, lo storico Studiocine Cavandoli – luogo magico in cui nacquero le creazioni del “Cava”, da Pupilandia alla inconfondibile Linea – apre le porte al pubblico con un ricco calendario di attività a cura dell’associazione genovese Cartùn APS. Il 27 febbraio e il 5 marzo il programma prevede visite guidate in compagnia di Sergio Cavandoli e, sabato 28 febbraio, laboratori per bambini a cura di Piero Tonin, già allievo di Cavandoli, ed Emanuela De Marco.

Un viaggio nel mondo del “Cava”

Venerdì 27 febbraio (ore 10-12 e ore 15-17) e giovedì 5 marzo (ore 17.30-19.30), sono previste visite guidate pensate per immergersi nell’universo creativo del “Cava” (prenotazioni: cartun.aps@gmail.com).

Ad accompagnare i visitatori alla scoperta dello studio-museo sarà, come sempre, Sergio Cavandoli: figlio di Osvaldo e, dalla scomparsa del padre, custode e anima dello Studiocine. La sua voce intreccia ricordi personali e racconto professionale, restituendo il ritratto di un artista capace di trasformare un semplice tratto in un linguaggio universale.

Giovedì 5 marzo, alle ore 20, i partecipanti alla visita pomeridiana sono invitati a un brindisi per ricordare il “Cava”: un momento di condivisione che unisce generazioni diverse nel segno dell’arte grafica e dell’ironia.

Un’occasione unica per poter ammirare dal vivo gli strumenti di lavoro originali con cui il “Cava” realizzava i suoi film animati: dalla scrivania sulla quale inventava storie e personaggi alla moviola per le prove e il montaggio dei film, dal tavolo da ripresa ai pupazzi di Pupilandia, restaurati con cura dallo stesso Cavandoli e dal figlio Sergio. Oggetti che raccontano un’epoca in cui l’animazione era fatta di attenzione estrema per i dettagli, pazienza, intuizione, ironia e artigianalità.

Lo Studiocine conserva ancora tutti gli illustri premi ottenuti dall’artista durante la sua lunga carriera: dai riconoscimenti ai Festival di Zagabria e Annecy degli anni ’70, all’Ambrogino d’Oro conferitogli nel 1990, segno del profondo legame tra l’autore e la sua città.

I Laboratori per bambini “Ombre Magiche”

Sabato 28 febbraio (ore 10-12.30 e ore 15-17.30), lo Studiocine ospita Museokids – Ombre Magiche, due cicli di laboratori per bambini (dai 6 anni in su) tenuti da Piero Tonin, illustratore e animatore, ed Emanuela De Marco, insegnante di teatro (prenotazioni: cartun.aps@gmail.com). Un’occasione speciale per vivere uno spazio che non è solo uno studio, ma memoria viva della grande animazione meneghina, italiana e internazionale. Le attività, a cura dell’associazione genovese Cartùn APS, guideranno i partecipanti nella realizzazione e animazione di marionette snodate attraverso la tecnica delle ombre proiettate. Si esplorerà il movimento delle figure e si improvviseranno avventure insieme a La Linea di Cavandoli. Un’esperienza che unisce manualità e immaginazione, invitando i più piccoli a scoprire che dietro ogni personaggio c’è un gesto, un’idea, una scintilla creativa.