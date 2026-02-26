Percorsi formativi per i giovani detenuti del Beccaria

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – Presso la sede della Prefettura di Milano, è stato sottoscritto il rinnovo del Protocollo d’Intesa per la progettazione di percorsi formativi e professionali in favore dei giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, già avviato il 20 dicembre 2024.

L’Intesa conferma la collaborazione tra la Prefettura di Milano, il Tribunale per i Minorenni, il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, AFOL Metropolitana, le Associazioni di categoria e Adecco Group.

Particolarmente rilevante è stato anche il contributo assicurato dalle Fondazioni Pirelli, Baggi Sisini e Corriere della Sera, che hanno sostenuto la realizzazione delle attività formative, in un quadro di responsabile collaborazione tra pubblico e privato.

Il Protocollo si inserisce nelle strategie di reinserimento dei giovani detenuti nel mondo del lavoro al fine di prevenire la recidiva minorile, valorizzando il periodo di permanenza in Istituto quale occasione di responsabilizzazione e acquisizione di competenze professionalizzanti. Nel corso del primo anno di attuazione sono stati realizzati due moduli formativi in ambito artigianale, che hanno coinvolto complessivamente 22 giovani detenuti, con rilascio di attestazioni delle competenze acquisite.

“Il rinnovo dell’Intesa – ha dichiarato il Prefetto di Milano – conferma l’impegno condiviso delle Istituzioni, della magistratura, dell’Amministrazione penitenziaria e degli altri soggetti coinvolti nel promuovere percorsi concreti di formazione e inclusione, creando le condizioni per un effettivo reinserimento sociale e lavorativo dei giovani interessati.”