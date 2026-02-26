POOH: si aggiunge una TERZA DATA all’Arena di Verona per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”

I festeggiamenti continuano per i 60 anni dei Pooh!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – Dopo le prime due date del 14 e 16 maggio (SOLD OUT!), a grande richiesta si aggiunge una terza data il 17 maggio all’Arena di Verona per “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena”! Tre appuntamenti speciali in un luogo che ha segnato più volte la storia live della band, per celebrare, ricordare e condividere un viaggio musicale lungo sessant’anni!

I POOH, già protagonisti in numerose occasioni sul palco dell’Arena di Verona, torneranno questa volta con uno spettacolo completamente inedito, in cui saranno accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per una veste musicale nuova ed emozionante, capace di valorizzare un repertorio senza tempo e di offrire al pubblico un’esperienza unica.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle ore 14:00 di domani, su Ticketone e punti vendita abituali.

E da domani sarà disponibile in digitale “Pooh 60: La nostra storia” (Warner Music Italy / Tamata): 75 brani selezionati personalmente da Roby, Dodi, Red e Riccardo, arricchiti da 4 cover tributo inedite realizzate da quattro grandi band italiane: Negramaro con “Uomini Soli”, Modà con “Tanta Voglia Di Lei”, Finley con “Piccola Katy” e Le Vibrazioni “Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima”. Ogni brano ritrova la sua massima potenza sonora grazie al restauro audio di Marco D’Agostino, mentre la grafica riprende l’iconico concept del 25° anniversario (1990). Una raccolta imperdibile che sigilla una storia senza eguali e celebra questo traguardo straordinario della band che ha scritto la storia della musica italiana!

Da domani disponibile in pre-order anche la versione fisica dell’esclusiva raccolta contenente 5CD, in uscita il 3 aprile: link.

Dopo gli appuntamenti speciali all’Arena di Verona, quest’estate arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre.

Un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.

Queste le date per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”:

10 luglio – Marsciano (PG) – Stadio Alberto Checcarini – DATA ZERO

13 luglio – Asti, Piazza Alfieri

15 luglio – Bassano del Grappa (VI), Parco Ragazzi del ’99 – Bassano Music Park

16 luglio – Este (PD), Castello Carrarese – Este Music Festival

18 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin

21 luglio – Riccione (RN), Piazzale Roma – Riccione Music City

23 luglio – Campobasso, Arena Eventi

25 luglio – Siracusa, Teatro Greco

26 luglio – Palermo, Teatro di Verdura

29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba

20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia

22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello

24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri

29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi

30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose

1 settembre – Macerata, Sferisterio

4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco

5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia

9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone

E da settembre a ottobre 2026, con il loro “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – PALASPORT”, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che partirà con una doppia data zero già SOLD OUT alla ChorusLife Arena di Bergamo e ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.

La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista: per “POOH60 – LA NOSTRA STORIA”, le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera.

Queste le date di “POOH 60 – La nostra storia – Palasport”:

25 e 26 settembre – Bergamo, ChorusLife Arena (data zero) SOLD OUT

2 e 3 ottobre – Firenze, Nelson Mandela Forum

10 e 11 ottobre – Torino, Inalpi Arena

15 e 16 ottobre – Roma, Palazzo Dello Sport

18 e 19 ottobre – Milano, Unipol Forum

27 e 28 ottobre – Eboli (SA), Palasele

30 e 31 ottobre – Bari, Palaflorio

I biglietti sono in vendita su TicketOne e punti vendita abituali.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

RTL 102.5 è media partner ufficiale di “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA”.