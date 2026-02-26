Questa sera Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti internazionali a Sanremo 2026

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 26 febbraio 2026 – Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano “Adesso Tu”. L’esibizione sarà una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che onorerà con orgoglio le sue radici italiane, che risalgono ai suoi nonni siciliani e canterà per l’occasione in italiano.

“Cantare in italiano su questo palco iconico ha un altro livello di magia. Non l’ho mai fatto prima d’ora! Ho sempre portato con fierezza la mia eredità italiana e essere qui a Sanremo oggi mi permetterà di cantarla a voce alta. Sarà un’occasione speciale per onorare con orgoglio le mie radici, i miei nonni siciliani e il grande potere della musica che non conosce confini! Sono certa che sarà una serata indimenticabile!”.

Alicia Keys ha reinterpretato e prodotto un incredibile duetto con Eros (in versione italiana e spagnola), de “L’aurora”, tra le canzoni più intime e preziose del suo repertorio. Nella nuova versione del brano, uscita a novembre in “Una Storia Importante”, l’ultimo disco di Ramazzotti, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata.

Alicia Keys, 17 volte vincitrice ai GRAMMY®️ Awards, è cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematografica/televisiva e teatrale di Broadway, imprenditrice e una voce potente nel mondo dell’attivismo.

Eros Ramazzotti, 16 album in studio, tour europei e mondiali completamente sold out, numerosi premi, certificazioni e riconoscimenti, è in assoluto uno degli artisti italiani di maggior successo a livello globale. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana e hanno fatto il giro del mondo, con all’attivo oltre 80 milioni di dischi venduti e 8 miliardi di ascolti globali.