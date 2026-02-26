REFERENDUM RIFORMA MAGISTRATURA – INCONTRO PUBBLICO M5S A MILANO

Domenica 1° marzo, ore 11.00, presso il CAM di Corso Garibaldi 27, Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – Il Movimento 5 Stelle organizza anche a Milano un incontro pubblico sul referendum relativo alla riforma della magistratura, per illustrare le gravi ricadute che questa proposta può avere sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’indipendenza dei giudici.

Introduce: Paola Pizzighini, Consigliera M5S Regione Lombardia

Saluti istituzionali: Dario Violi, Coordinatore M5S Regione Lombardia e Daniele Pesco, Coordinatore M5S Milano

Relatori: Giuseppe Antoci, Europarlamentare M5S; Carmela Auriemma, Deputata e Vicepresidente Gruppo M5S Camera; Valentina D’Orso, Deputata M5S ed Elena Sironi, Senatrice M5S

Modera: Gianni Barbacetto, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”

On. Elena Sironi: “Con questa riforma della magistratura il Governo pretende di modificare la nostra Costituzione e l’equilibrio tra i poteri, con una mossa che si inserisce in una subdola serie combinata di riforme, architettata per dare mano libera alla politica cancellando ogni controllo sul suo operato. La magistratura applica la legge senza distinzione, anche nei confronti dei potenti di turno che oggi, infastiditi, vogliono indebolirla minandone l’indipendenza”.

Paola Pizzighini (M5S Lombardia): “Per difendere la Costituzione e una giustizia indipendente dalla politica è importante andare a votare e votare NO. Le proposte non risolvono i problemi reali, processi infiniti, carenza di personale, burocrazia soffocante, tribunali lenti, ma indeboliscono i controlli sui potenti e mettono a rischio la separazione dei poteri. Questo referendum non renderà la giustizia più rapida né più vicina ai cittadini: chi vota sì lascia intatti i veri problemi e riduce le garanzie per tutti”.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e agli organi di informazione. I giornalisti sono invitati a partecipare.