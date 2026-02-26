RIGENERAZIONE URBANA. QUARTIERE TALIEDO, APPROVATO IN GIUNTA IL PIANO ATTUATIVO

Previsti anche una quota di residenza a canone calmierato, spazi verdi e un Centro sportivo





(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – Approvato dalla Giunta comunale il Piano attuativo denominato “ex Magazzini Commissariato Taliedo”, che si sviluppa a nord di via Bonfadini nel quadrante est della città, all’interno di un’area tra via Zama, via Salomone e piazza Ovidio, nel Municipio 4.

L’approvazione chiude l’iter istruttorio del progetto e fa seguito all’adozione avvenuta nel novembre scorso. Nel tempo intercorso non sono pervenute osservazioni.



L’ambito del Piano si estende su un’area di circa 49.500 mq di proprietà di CDP RA Sgr, utilizzata in passato dall’Aeronautica militare principalmente come deposito di mezzi e materiali. Tutti i corpi di fabbrica esistenti, poiché versano in pessime condizioni di conservazione e non sono stati valutati di interesse dalla Sovrintendenza ai beni culturali e paesaggistici, verranno demoliti.

L’area dell’intervento è prossima ad altri contesti interessati da rilevanti progetti di trasformazione, dal Piano di via Merezzate, già completato, a quello di Santa Giulia “Rogoredo Montecity”, in via di realizzazione.

Il Piano prevede una Sl massima di 34.200 mq articolata in diverse funzioni: 14.910 mq di residenza libera, 590 mq di funzioni terziarie, 1.850 mq di funzioni commerciali, oltre a una quota di edilizia residenziale sociale (un massimo di 6.800 mq di residenza convenzionata agevolata in vendita, un minimo di 10mila mq di residenza convenzionata agevolata in locazione).



Tra le opere di urbanizzazione, è previsto un parco pubblico per quasi la metà della superficie complessiva (circa 12.300 mq) nella parte nord e ovest, un parcheggio a supporto dello stesso parco e un Centro sportivo polivalente di circa 9.500 mq. Si procederà infine alla riqualificazione di parte di via Bonfadini.