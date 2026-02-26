Schlein e Recalcati sabato mattina a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – Venerdì 27 e sabato 28 febbraio a Milano torna la due giorni del Partito Democratico dedicata al diritto alla salute.

Alla sua terza edizione, la conferenza quest’anno diventa un appuntamento nazionale, dentro il percorso del Partito Democratico “L’Italia che sentiamo”: sarà il momento dedicato a “L’Italia che si prende cura”.

Saranno affrontati i grandi temi del welfare, a partire dalla valorizzazione del ruolo del terzo settore e molto altro. Saranno due giorni di confronto, ascolto e proposte concrete per abbattere le liste d’attesa, sostenere il lavoro dei medici e degli infermieri e difendere la sanità pubblica, minacciata da una privatizzazione strisciante e dal profitto di pochi a scapito del benessere di tutti.

Tre i presenti la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, insieme a infermieri, medici, sindaci, presidenti di Regione ed esperti.