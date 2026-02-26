SPORT. VIA AL PROGETTO DI LEGACY OLIMPICA “FUORI CAMPO”: OLTRE 300 EVENTI ANIMERANNO 60 LUOGHI DELLA CITTÀ

Nove mesi di attività gratuite e accessibili per migliaia di giovani. Riva: “Sperimentiamo un nuovo modello per trasformare lo spazio pubblico in infrastruttura educativa grazie allo sport”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – Oltre 300 eventi sportivi gratuiti e accessibili diffusi nelle piazze e nei giardini di Milano da febbraio a dicembre. È questa la ricetta di Fuori Campo, il nuovo programma di animazione sportiva nello spazio pubblico promosso dall’Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano con Fondazione di Comunità Milano, con il contributo di Fondazione Fiera Milano, Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan e Chiomenti.

Dedicato ad adolescenti e giovani, con un focus particolare verso chi vive condizioni di fragilità sociale e culturale, Fuori Campo è realizzato da 18 organizzazioni cittadine, coordinate da Sanga Milano, che insieme hanno creato un palinsesto lungo nove mesi, gratuito e accessibile.

Skate, basket, calcio, parkour, break dance, baskin (basket inclusivo, giocato insieme da persone con e senza disabilità), laboratori artistici, educativa di strada si alterneranno tra il Parco Trotter e i campetti di basket del Corvetto, il Parco Ponte Lambro e piazza Selinunte a San Siro, il Parco Quarto Oggiaro Vivibile e il cortile dei caseggiati di via Consolini al Gallaratese, solo per citare alcune delle 60 sedi in cui si svolgerà il programma.

Istruttori e istruttrici, trainer, educatrici e educatori esperti accompagneranno ragazze e ragazzi che vogliono mettersi in gioco – anche per la prima volta – in un percorso di apprendimento attivo e scoperta di sé attraverso lo sport, la pratica artistica, la condivisione di tempo e spazi con altri giovani. Fuori Campo rappresenta un terreno di sperimentazione in cui i diversi partner coinvolti possono confrontarsi e avviare riflessioni congiunte sull’importanza di adottare policy di Child Safeguarding che tutelino il benessere delle ragazze e dei ragazzi nei contesti sportivi, proprio a partire dalle attività che verranno sviluppate dal progetto. Una riflessione che si propone come naturale evoluzione dei percorsi già avviati da diversi soggetti nell’ambito delle specifiche attività.

Fuori Campo è anche uno dei tasselli della legacy olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, grazie ai quali lo sport diventa uno strumento di rilancio sociale ed educativo. Anche dopo la fine delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, Fuori Campo permetterà a valori come l’eccellenza, il rispetto e l’amicizia di continuare a diffondersi in città, creando una cultura dello sport duratura e accessibile.

Alla presentazione di Fuori Campo, che si è tenuta oggi a Palazzo Marino, sono intervenuti Martina Riva, assessora allo Sport e Politiche giovanili del Comune di Milano, Carlo Marchetti, Presidente della Fondazione di Comunità Milano, Francesca Magliulo, Direttrice della Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, Carlo Mazzola, Presidente della Fondazione Mazzola, Rocco Giorgianni, Segretario Generale della Fondazione Milan, Gregorio Consoli, Managing Partner di Chiomenti, Raffaele Izzo, Responsabile Partnership e Responsabile HUB Spazio InDifesa di Terre des Hommes Italia, Christian Zavagli, Responsabile progetto per UILDM | Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Milano, Pietro Bersani e Giovanni Romano, Co-Founder di Flow District, Elisa Rota, Co-Founder di Alchemilla, e Franz Pinotti, Fondatore del Sanga Milano.

Accanto al Comune di Milano, che ha fortemente voluto il progetto, c’è Fondazione di Comunità Milano in qualità di co-promotore e finanziatore insieme a Fondazione Fiera Milano, Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan e Chiomenti, che hanno messo a fattore comune risorse economiche private per sviluppare un nuovo modello di animazione sportiva negli spazi pubblici.

Le attività di Fuori Campo sono progettate e realizzate da Sanga Milano, che è il capofila della rete, insieme a ACEA ODV Alternative Culturali Etiche e Ambientali; Alchemilla Coop Soc; Altropallone ASD APS; Associazione T12 Lab; Canottieri Milano; Comunità Nuova; Coop Tre Effe; Corvetto Street Basket Academy; Dynamo Camp; Ecoskate; Flow District; La Lanterna ODV; Parkour Monkeys ASD; Progetto Integrazione Cooperativa Sociale Onlus; Slums Dunk; Terre Des Hommes; UILDM | Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Milano.

Il calendario delle attività è disponibile da oggi sul sito fuoricampomilano.org.

“Fuori Campo – sottolinea l’assessora Riva – nasce da una convinzione molto semplice: lo sport non deve aspettare che siano i ragazzi a entrare negli impianti, ma andare loro incontro nei quartieri. Con questo progetto stiamo sperimentando un modello nuovo, in cui lo spazio pubblico diventa infrastruttura educativa. Le piazze e i giardini non sono solo luoghi di passaggio, ma di crescita e di relazioni. Per noi questa è la vera legacy di Milano Cortina 2026: non solo nuove strutture, ma una cultura diversa. Una città in cui lo sport è parte della vita quotidiana, accessibile a tutti, soprattutto a chi rischia di restare ai margini. Fuori Campo dimostra che quando istituzioni, fondazioni e Terzo settore lavorano insieme, Milano sa costruire progetti strutturali, non iniziative episodiche. E questo è il modello che vogliamo consolidare anche oltre il 2026”.

“Se la filantropia vuole porsi come motore di miglioramento per le comunità – dichiarano congiuntamente Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Fiera Milano, Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan e Chiomenti – deve essere sempre più efficace. In questa direzione va la filantropia collaborativa, un modello che unisce donatori diversi per amplificare l’impatto attraverso risorse e competenze condivise. Fuori Campo è un esempio emblematico di questo approccio. Le nostre realtà hanno storie e percorsi variegati, operano in settori diversi, ma tutti crediamo nello sport come pratica sociale capace di unire le persone e abbattere barriere fisiche, culturali ed economiche. Garantire a chi è giovane un accesso equo e aperto alla pratica sportiva è la finalità di Fuori Campo. Il nostro auspicio è che diventi un modello di riferimento per tanti interventi di animazione degli spazi pubblici in Italia”.

“Che lo Sport sia un mezzo, uno strumento straordinario, per arrivare velocemente al cuore dei giovani, è ormai e finalmente assodato – spiega Franz Pinotti, Fondatore del Sanga Milano – e che le associazioni sportive non siano più mere fornitrici di animatori, ma centri di aggregazione permanente e promotrici di educativa attraverso offerta di relazioni e scambio, nell’accogliere adolescenti e giovani andando a coinvolgerli nelle piazze, nelle vie, sui muretti e nei campetti… questa è la grande novità. L’Eccellenza milanese vuole condividere i propri valori, aprendosi all’incontro, per sopperire alle necessità, laddove queste necessità si manifestano. Se tu non puoi, o non vuoi, venire da noi. Siamo noi che veniamo da te, mettendo a disposizione strumenti e capacità di Eccellenza che, partendo dal Rispetto, diventano fondamenta di amicizie lunghe e durature”.