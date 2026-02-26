Voghera, nonno entra in classe: “Bullizzi mia nipote!” e lo schiaffeggia

(mi-lorenteggio.com) Voghera, 26 febbraio 2026 – Un nonno 68enne di una alunna, all’ingresso di scuola primaria Leonardo Da Vinci,, dopo il suono della campanella, è entrato in una scuola primaria, durante l’ingresso mattutino di insegnanti e alunni, ha raggiunto un’aula e ha colpito con uno schiaffo un bambino, accusandolo di aver preso di mira con atteggiamenti da bullo la nipote. Dopo aver schiaffeggiato l’alunno, si è allontanato rapidamente prima che l’insegnante, sorpresa dall’accaduto, potesse intervenire.

