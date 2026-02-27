AGRICOLTURA. ASSESSORE BEDUSCHI: ALTRI 50,3 MILIONI PER FAVORIRE ATTIVITÀ AMICHE DELL’AMBIENTE

BANDO IN APERTURA IL 18 MARZO, PREMIATE LE AZIENDE CHE CONFERMANO IMPEGNI PLURIENNALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026. Aprirà il 18 marzo il bando 2026 dedicato da Regione Lombardia agli interventi SRA (Impegni in materia di ambiente, clima e gestione), con una dotazione complessiva di oltre 50 milioni, destinato a sostenere le imprese agricole che adottano e mantengono pratiche a basso impatto ambientale. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

“Un bando sempre atteso – ricorda l’assessore Beduschi – perché mette a disposizione risorse importanti per accompagnare le imprese agricole lombarde in un percorso concreto di sostenibilità. Non si tratta di slogan, ma di impegni pluriennali che gli agricoltori assumono su ambiente, clima, biodiversità e qualità delle produzioni”. “Regione Lombardia – prosegue – garantisce continuità e certezza finanziaria a chi sceglie di investire in pratiche responsabili, premiando il lavoro di chi tutela il territorio e contribuisce alla competitività del nostro sistema agricolo”.

Gli interventi SRA, attivi in Lombardia già dal 2023, promuovono l’introduzione e il consolidamento di modelli produttivi più attenti all’uso sostenibile delle risorse naturali, alla tutela del suolo, alla qualità delle acque e alla salvaguardia della biodiversità. Le misure rientrano nel Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Lombardia, lo strumento con cui la Regione attua, sul proprio territorio, la programmazione della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Nel bando 2026 sono stati attivati tutti gli interventi previsti dal CSR: SRA01 – Produzione integrata; SRA03 – Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli; SRA06 – Cover crops; SRA08 – Gestione dei prati e dei pascoli permanenti; SRA10 – Gestione attiva delle infrastrutture ecologiche; SRA14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità; SRA19 – Riduzione dell’impiego di fitofarmaci; SRA20 – Impegni specifici per l’uso sostenibile dei nutrienti; SRA22 – Impegni specifici per le risaie; SRA29 – Pagamento per l’adozione e il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica.

Alle domande iniziali sono destinate risorse dedicate per ciascuna linea di intervento, con particolare attenzione alle cover crops (5 milioni di euro), agli impegni specifici per le risaie (2,5 milioni) e al sostegno alla produzione biologica (1 milione).

Le domande potranno essere presentate tramite il portale SisCO dal 18 marzo al 15 maggio 2026.

Sarà ovviamente possibile inoltrare domande di conferma degli impegni già avviati negli anni precedenti, della durata quinquennale, con la possibilità di ampliare le superfici richieste a premio per i beneficiari che hanno aderito nel 2024 e nel 2025. In alternativa, potranno essere presentate domande iniziali per l’avvio di nuovi impegni della durata complessiva di tre anni, con conclusione nel 2028.

Alle domande di conferma degli impegni già attivati negli anni precedenti sono destinati complessivamente 39.760.000 euro, a garanzia della continuità degli impegni ambientali già assunti dalle imprese agricole lombarde. Rispetto al 2025, il bando 2026 prevede un incremento dei premi unitari per bovini ed equidi nell’ambito dell’intervento SRA14 dedicato agli allevatori custodi dell’agrobiodiversità, così come per alcune colture previste dall’intervento SRA29 a sostegno dell’agricoltura biologica.

“Dalla Lombardia – conclude Beduschi – parte un segnale chiaro: la sostenibilità non è un vincolo ideologico, ma una scelta pragmatica che deve essere sostenuta economicamente. Accompagniamo le aziende che innovano, riducono l’impatto ambientale e valorizzano le nostre produzioni, assicurando stabilità agli impegni già assunti e nuove opportunità per chi intende aderire nel 2026”.

