CASA. PINQUA SAN SIRO, AL VIA INDAGINE ESPLORATIVA PER LA GESTIONE INNOVATIVA DI 44 ALLOGGI IN VIA RICCIARELLI

Bottero: “Un modello innovativo per rinforzare coesione e mix sociale e contribuire alla rigenerazione del quartiere”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026 – Il Comune di Milano cerca un gestore per i 44 alloggi pubblici di via Ricciarelli 22-24 concessi in comodato d’uso gratuito per 25 anni all’Amministrazione da Aler Milano.

Nei giorni scorsi, è stata avviata un’indagine esplorativa con l’obiettivo di acquisire proposte per un progetto di gestione integrata di queste unità abitative.

L’avviso resterà aperto fino alle ore 12 del 23 marzo 2026.



Possono presentare domanda soggetti privati, pubblici, associazioni, imprese, fondazioni e altri enti indicati nell’avviso, interessati a collaborare all’attuazione del progetto “Move in San Siro: muovere gli immobili, integrare i servizi”, con cui il Comune di Milano ha aderito al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA), per la rigenerazione del quartiere San Siro.

Gli appartamenti saranno dati in affitto a canoni accessibili a giovani lavoratori, studenti e giovani coppie in difficoltà con il mantenimento della locazione nel mercato privato, con ISEE compreso tra 10.000 e 40.000 euro.

Gli inquilini saranno coinvolti in iniziative e attività di accompagnamento sociale, partecipativo e collaborativo.

È proprio questo l’elemento di innovazione del progetto: si richiede una gestione che preveda, tra l’altro, attività di accompagnamento rivolte agli assegnatari, finalizzate al positivo inserimento nel contesto abitativo e all’attivazione di iniziative e servizi collaborativi di vicinato solidale rivolti agli abitanti del contesto specifico e del quartiere San Siro, valorizzando competenze e disponibilità dei nuovi abitanti, in sinergia con le risorse presenti nel territorio e le reti di soggetti già attivi.



“Questa iniziativa ha un duplice effetto positivo – spiega l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero –. Da un lato permette di recuperare unità abitative inutilizzate contribuendo così alla rigenerazione del patrimonio pubblico del quartiere San Siro; dall’altro favorisce il mix abitativo e rafforza la coesione sociale nei caseggiati di edilizia popolare. Grazie al modello di gestione innovativo che prevediamo di attuare in via Ricciarelli, miriamo a rinforzare la proficua collaborazione sul tema abitativo avviata sul territorio con Off Campus, Operatori della rete territoriale ed enti del Terzo settore attivi nel quartiere insieme ad Aler”.

