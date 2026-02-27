Cia Centro Lombardia, l’XI Assemblea elettiva riconferma Cattaneo alla presidenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026. Si è svolta questa mattina, venerdì 27 febbraio, presso l’Agriturismo La Forestina di Cisliano, l’XI Assemblea Elettiva di Cia Centro Lombardia, dal titolo “Dalle radici, il nostro futuro”, appuntamento centrale per il mondo agricolo delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza.

L’Assemblea ha riconfermato all’unanimità alla guida dell’organizzazione il presidente uscente Amedeo Cattaneo, cerealicoltore lodigiano con grande esperienza sindacale.

“Sono onorato per la fiducia che mi è stata rinnovata e pronto a continuare a lavorare con impegno e determinazione per Cia e per l’agricoltura nel suo complesso” – dichiara Amedeo Cattaneo – “Credo fortemente in un futuro in cui Cia e gli agricoltori possano crescere insieme, affrontando uniti le sfide del settore e cogliendo le opportunità che si presenteranno.”

“Sono orgoglioso di guidare un gruppo affiatato, competente e serio, formato da tecnici agricoli qualificati e da uno staff preparato, che comprende anche i servizi CAF e tutte le professionalità che ogni giorno supportano concretamente le nostre aziende. Insieme continueremo a essere un punto di riferimento affidabile per i nostri soci e per tutto il territorio”, ha concluso il presidente di Cia Centro Lombardia.

Al centro del nuovo mandato vi sarà il sostegno al reddito degli agricoltori e la difesa del giusto prezzo delle produzioni, condizioni indispensabili per garantire stabilità, sostenibilità economica e competitività alle imprese agricole. In quest’ottica, Cia Centro Lombardia lavorerà per favorire la costruzione di rapporti di filiera virtuosi e profittevoli tra produttori, trasformatori e rivenditori, promuovendo accordi capaci di assicurare contratti equi, continuità nei conferimenti e maggiore forza contrattuale alle aziende agricole.

Parallelamente, grande attenzione sarà riservata all’innovazione e alla multidisciplinarietà, intese come leve strategiche per accrescere la competitività delle imprese. Tecnologie, competenze trasversali e nuove sinergie rappresentano strumenti fondamentali per affrontare le trasformazioni in atto. In questo percorso, Cia Centro Lombardia si farà promotrice e collettore di idee, iniziative, professionalità ed esperienze, mettendole a sistema e rendendole patrimonio condiviso a beneficio dei propri soci.

Tra le priorità strategiche figura la valorizzazione delle produzioni cerealicole, zootecniche e ortofrutticole delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza, eccellenze che rappresentano un patrimonio economico e identitario di grande rilievo. Un patrimonio che ha beneficiato anche della vetrina internazionale offerta dalle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, contribuendo a rafforzare la visibilità delle produzioni e del territorio lombardo.

Il nuovo mandato sarà caratterizzato anche da un forte impegno nella difesa dell’ambiente e del suolo agricolo, nella promozione di pratiche sostenibili e nella tutela del ruolo dell’agricoltura quale presidio del territorio.

Grande attenzione sarà dedicata al ricambio generazionale, attraverso un dialogo sempre più strutturato con scuole, enti formativi e istituzioni, per accompagnare i giovani nei percorsi di insediamento e sviluppo d’impresa.

Tra gli obiettivi centrali vi sarà inoltre il consolidamento dei rapporti con le istituzioni e il rafforzamento del dialogo con i soci, attraverso incontri sul territorio e momenti di confronto diretto, affinché l’organizzazione sia sempre più vicina alle imprese e alle loro esigenze.

L’XI Assemblea elettiva segna così l’inizio di una nuova fase per Cia Centro Lombardia, con l’obiettivo di costruire un’agricoltura più forte, innovativa e sostenibile, capace di creare valore per le imprese e per l’intero territorio, partendo dalle radici per guardare con fiducia al futuro.

