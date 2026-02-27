Città della Salute e della Ricerca: primo incontro tra Istituto Besta e Tumori per delineare le strategie future

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026 – Si è svolto oggi presso l’Istituto Neurologico Carlo Besta, il primo incontro tra i Cda, le Presidenze e le Direzioni strategiche e scientifiche dell’Istituto Besta e dell’Istituto dei Tumori dedicato all’analisi dello stato di avanzamento del progetto Città della Salute e della Ricerca. Un momento di confronto strategico volto a consolidare la visione condivisa e a definire le priorità attuative future.

Il progetto, che sorgerà sulle aree dismesse delle ex acciaierie Falck, punta a realizzare un moderno polo sanitario che ospiterà le nuove sedi di Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori e Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta. La struttura è destinata a porsi come un centro di eccellenza per la ricerca avanzata neurologica e oncologica e a diventare un punto di riferimento per la sanità a livello nazionale e internazionale.

L’incontro ha approfondito alcuni aspetti legati al contratto di concessione e all’avvio dei tavoli di lavoro congiunti dedicati allo sviluppo di progettualità integrate.

Nel quadro della futura Città della Salute e della Ricerca, l’Istituto Besta e l’Istituto dei Tumori stanno operando in stretta sinergia per la progettazione e la realizzazione di piattaforme digitali e infrastrutture informatiche condivise. L’obiettivo è costruire un ecosistema tecnologico integrato capace di favorire interoperabilità, continuità dei percorsi clinico-assistenziali, condivisione dei dati e collaborazione multidisciplinare tra le due istituzioni, a beneficio della qualità delle cure, della ricerca e dell’efficienza gestionale.

«Si tratta di un passaggio strategico per creare sistemi che faciliteranno la comunicazione, l’integrazione e la piena sinergia tra le due realtà» – sottolinea Marta Marsilio, Presidente dell’Istituto Besta. «Un investimento strutturale che rappresenta un patrimonio da valorizzare nel tempo e una leva fondamentale per lo sviluppo futuro di questo polo di eccellenza clinica e scientifica».

«Partecipo all’iniziativa di oggi con particolare favore» – dichiara il Presidente dell’Istituto Tumori, Gustavo Galmozzi – «perché, come ho sempre auspicato, la messa a terra del progetto Città della Salute viene affidata alla Comunità dei due Istituti che, con consapevolezza e consci di questa responsabilità, debbono contribuire a realizzare. Sono particolarmente convinto della bontà della decisione del Presidente Fontana di realizzare dentro l’area che ospiterà i due Istituti un Ospedale generalista che sosterrà entrambi gli IRCCS monotematici, consentendogli di svolgere al meglio la loro vocazione di Ricerca e Cura».