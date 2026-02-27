(Fd’I) Ferrarese – Vairo: incidente tram linea 9 in Viale Vittorio Veneto – La vicinanza di Fratelli d’Italia Milano alle vittime e ai feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026 “A seguito del grave incidente avvenuto oggi lungo la linea del tram 9 all’altezza di Viale Vittorio Veneto, a Milano, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime coinvolte in questo tragico evento.

In questo momento di dolore ci stringiamo con rispetto e partecipazione ai loro cari, condividendo il cordoglio per quanto accaduto nella nostra città.

Desideriamo inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività nelle operazioni di soccorso – operatori sanitari, forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale tecnico – per la professionalità e la dedizione dimostrate nel gestire una situazione di grande emergenza.

Rimaniamo in attesa di conoscere con precisione l’evoluzione delle condizioni delle persone rimaste ferite, augurandoci sinceramente che possano ristabilirsi al più presto e che il bilancio complessivo possa rivelarsi meno grave di quanto inizialmente temuto.

Continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, confidando che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto.”

Mattia Ferrarese

Consigliere Municipio 3 Milano

Responsabile Dipartimento Trasporti Milano

Fratelli d’Italia

Ettore Vairo

Membro Dipartimento Trasporti Milano

Fratelli d’Italia