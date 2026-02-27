FINE VITA, 9 ANNI DALLA MORTE DI DJ FABO IN SVIZZERA

ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI ANNUNCIA UNA MOBILITAZIONE NAZIONALE: “LA LEGGE DEL GOVERNO RISCHIA DI CANCELLARE I DIRITTI CONQUISTATI DALLA SUA LOTTA PUBBLICA”

Grazie alla sentenza della Corte sul “caso Cappato-Antoniani”, fino ad oggi 18 le persone hanno ricevuto il via libera per l’accesso al “suicidio assistito” da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Se la legge del Governo fosse stata in vigore, non l’avrebbero ottenuto.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026. Nove anni fa Fabiano Antoniani (Dj Fabo – qui la sua storia), 40enne milanese cieco e tetraplegico a seguito di un incidente stradale, otteneva in Svizzera l’aiuto medico alla morte volontaria. La sua lotta pubblica e la disobbedienza civile di Marco Cappato, che lo accompagnò in Svizzera, hanno portato alla legalizzazione del testamento biologico (approvato dal Parlamento proprio nei giorni del processo a Cappato) e del “suicidio medicalmente assistito”, a determinate condizioni, da parte della Corte costituzionale nel 2019. Diritti che sarebbero cancellati se la legge del Governo sul fine vita venisse approvata. Per questo nelle prossime settimane l’Associazione Luca Coscioni organizzerà dal 6 al 19 aprile nelle piazze di tutta Italia una mobilitazione per chiedere al Governo di ritirare la legge.

“La proposta di legge presentata dal Governo sul tema del fine vita che il Senato intende esaminare ad aprile in Aula, se approvata, cancellerebbe i diritti conquistati grazie alla mia azione di disobbedienza civile a fianco di Dj Fabo e a quelle dei 13 attivisti di Soccorso Civile. In particolare escluderebbe il Servizio Sanitario Nazionale (e dunque le Regioni stesse) da questi percorsi, eliminerebbe il ruolo dei Comitati etici locali, sostituiti da un Comitato nazionale di nomina governativa; limiterebbe il diritto all’aiuto alla morte volontaria solo a pazienti attaccati a una macchina (escludendo così molti pazienti oncologici terminali o affetti da patologie neurodegenerative) e annullerebbe il valore delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (“testamento biologico”) per chi fa richiesta di aiuto alla morte volontaria. Per impedire che le persone malate siano condannate a soffrire senza poter scegliere, ci mobiliteremo in tutta Italia affinché il Governo ritiri la proposta di legge, il Parlamento discuta la legge di iniziativa popolare “eutanasia legale”, le Regioni approvino procedure certe in materia e le persone siano informate sui proprio diritti”,

I DIRITTI CONQUISTATI GRAZIE ALLA LOTTA PUBBLICA DI DJ FABO

Il Suicidio Medicalmente Assistito : La sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato-Antoniani, che ha legalizzato l’accesso alla procedura a precise condizioni di salute delle persone. Da quel momento fino ad oggi: Sono 18 le persone che hanno ricevuto il via libera per l’accesso al suicidio assistito in Italia. Di queste 13 persone hanno effettivamente avuto accesso. 9 persone attualmente seguite dall’Associazione per la richiesta di accesso al suicidio assistito

