GIORNATA CONTRO HPV: SCREENING, VACCINAZIONI E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE IN LOMBARDIA DAL 2 A DOMENICA 8 MARZO

Di
Redazione
-
0
28
Portrait an unknown male doctor holding a stethoscope behind
(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026 – Regione Lombardia promuove, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV e in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, una settimana di iniziative dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute su tutto il territorio regionale, dal 2 all’8 marzo 2026.L’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV) è la più diffusa tra le infezioni sessualmente trasmissibili e rappresenta la principale causa del tumore della cervice uterina. La vaccinazione contro l’HPV e gli screening periodici (Pap test e HPV test) sono strumenti efficaci per ridurre l’incidenza di patologie correlate e favorire la diagnosi precoce.Le iniziative promosse da Regione Lombardia comprendono programmi di screening HPV e Pap test rivolti alle donne secondo i protocolli regionali di prevenzione; vaccinazioni anti-HPV gratuite, offerte alle ragazze e ai ragazzi fino a 26 anni di età e alle categorie a rischio, con possibilità di accesso libero o previa prenotazione presso strutture sanitarie e Case di Comunità; screening mammografico previa prenotazione sulla piattaforma regionale, per donne dai 45 ai 74 anni in linea con le indicazioni dei programmi regionali di screening oncologico. E ancora informazione e sensibilizzazione attraverso sportelli informativi, materiale educativo e incontri nelle sedi sanitarie e consultori familiari. Sono coinvolte le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per facilitare l’adesione ai percorsi di prevenzione su tutto il territorio della Lombardia.SCHEDEScreening mammografico
Target: donne tra i 45 e i 49 anni che non abbiano fatto una mammografia negli ultimi 12 mesi; donne dai 50 ai 74 anni che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 24 mesi.
Prenotazione: tramite il sito prenotasalute.regione.lombardia.itScreening HPV
Target: donne dai 25 ai 29 anni che non hanno effettuato un pap-test negli ultimi 3 anni e che non sono state vaccinate con doppia vaccinazione HPV entro i 15 anni (se vaccinate, è previsto l’HPV test); donne dai 30 ai 64 anni che non hanno eseguito un HPV test negli ultimi 5 anni.
Prenotazione: secondo quanto previsto dalle ASST di riferimento.Vaccinazione anti-HPV
Target: uomini e donne di età fino ai 26 anni (nati dal 1998) e categorie di rischio individuate dal Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale (PRPV) 2024.
Prenotazione: secondo quanto previsto dalle ASST di riferimento.Qui le iniziative divise per ATS:ATS MILANO
ATS BERGAMO
ATS BRESCIA
ATS BRIANZA
ATS INSUBRIA
ATS PAVIA
ATS VALPADANA
ATS MONTAGNA

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui