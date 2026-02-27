GIORNATA CONTRO HPV: SCREENING, VACCINAZIONI E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE IN LOMBARDIA DAL 2 A DOMENICA 8 MARZO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026 – Regione Lombardia promuove, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV e in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, una settimana di iniziative dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute su tutto il territorio regionale, dal 2 all’8 marzo 2026.L’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV) è la più diffusa tra le infezioni sessualmente trasmissibili e rappresenta la principale causa del tumore della cervice uterina. La vaccinazione contro l’HPV e gli screening periodici (Pap test e HPV test) sono strumenti efficaci per ridurre l’incidenza di patologie correlate e favorire la diagnosi precoce.Le iniziative promosse da Regione Lombardia comprendono programmi di screening HPV e Pap test rivolti alle donne secondo i protocolli regionali di prevenzione; vaccinazioni anti-HPV gratuite, offerte alle ragazze e ai ragazzi fino a 26 anni di età e alle categorie a rischio, con possibilità di accesso libero o previa prenotazione presso strutture sanitarie e Case di Comunità; screening mammografico previa prenotazione sulla piattaforma regionale, per donne dai 45 ai 74 anni in linea con le indicazioni dei programmi regionali di screening oncologico. E ancora informazione e sensibilizzazione attraverso sportelli informativi, materiale educativo e incontri nelle sedi sanitarie e consultori familiari. Sono coinvolte le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per facilitare l’adesione ai percorsi di prevenzione su tutto il territorio della Lombardia.SCHEDEScreening mammografico

Target: donne tra i 45 e i 49 anni che non abbiano fatto una mammografia negli ultimi 12 mesi; donne dai 50 ai 74 anni che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 24 mesi.

Prenotazione: tramite il sito prenotasalute.regione.lombardia.itScreening HPV

Target: donne dai 25 ai 29 anni che non hanno effettuato un pap-test negli ultimi 3 anni e che non sono state vaccinate con doppia vaccinazione HPV entro i 15 anni (se vaccinate, è previsto l’HPV test); donne dai 30 ai 64 anni che non hanno eseguito un HPV test negli ultimi 5 anni.

Prenotazione: secondo quanto previsto dalle ASST di riferimento.Vaccinazione anti-HPV

Target: uomini e donne di età fino ai 26 anni (nati dal 1998) e categorie di rischio individuate dal Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale (PRPV) 2024.

