GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, VENERDÌ 27 FEBBRAIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026. Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, venerdì 27 febbraio.

BRESCIA, PRESIDENTE FONTANA, ASSESSORI BEDUSCHI E MAIONE AD ASSEMBLEA GENERALE CONFAGRICOLTURA IN OCCASIONE DEI 110 ANNI

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima), intervengono, a Brescia, all’Assemblea Generale per i 110 anni dell’associazione delle imprese agricole bresciane.

– ore 18.30, Brixiaforum (via Caprera, 5 – Brescia).

BRESCIA, ASSESSORI MASSARI E TIRONI A CELEBRAZIONE PER 87° ANNIVERSARIO VIGILI DEL FUOCO

Gli assessori di Regione Lombardia Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) intervengono, a Brescia, alla celebrazione dell’87° anniversario dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

– ore 10, Comando Vigili del fuoco (corso Magenta, 44 – Brescia).

MILANO, ASSESSORE LA RUSSA A CELEBRAZIONE PER 87° ANNIVERSARIO VIGILI DEL FUOCO

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, partecipa nella sede centrale del Comando di Milano alla Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in occasione dell’87° anniversario.

– ore 10.30, Comando Vigili del Fuoco (via Procaccini, 6 – Milano).

DALMINE/BG, ASSESSORE TERZI A CELEBRAZIONE PER 87° ANNIVERSARIO VIGILI DEL FUOCO

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa, a Dalmine (Bergamo), alla celebrazione dell’87° anniversario dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

– ore 10.30, Centro Formazione Vigili del Fuoco (via Vigili del fuoco – Dalmine/BG).

MANTOVA, ASSESSORE BEDUSCHI A EVENTO CLAL SU ANALISI DEL MERCATO LATTIERO CASEARIO

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, partecipa, a Mantova, all’evento, a cura del Clal, dal tema ‘Analisi del mercato lattiero caseario, con Forecast’.

– ore 12, Consorzio Latteria Virgilio (viale della Favorita, 19 – Mantova).

MONZA, SOTTOSEGRETARIO CATTANEO A PROGETTO DI AVVIO PRIMO CENTRO TRAPIANTI FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo, partecipa alla presentazione del primo Centro Trapianti di cellule staminali ematopoietiche in Palestina, promosso dalla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza e alla Fondazione Maria Letizia Verga.

– ore 12, Centro Maria Letizia Verga (via Cadore – Monza).

DALMINE/BG, ASSESSORE MAIONE A TAPPA DEL TOUR DEDICATO A IMPIANTI INNOVATIVI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, partecipa, a Dalmine (Bergamo), alla nuova tappa del ‘Grand Tour Impianti… e non solo’, iniziativa promossa da Cisambiente Confindustria che porta rappresentanti istituzionali e operatori a visitare impianti all’avanguardia per il recupero e riciclo rifiuti.

– ore 15.30, impianto Rea Dalmine (via Dossi – Dalmine/BG).

