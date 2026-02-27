Giusy Versace lancia la 12^ Scarpadoro Ability

Domenica 15 marzo, nel contesto della 19^ Scarpadoro 21K-10,2K-4K di Vigevano, torna la coinvolgente corsa-camminata inclusiva, ideata da Giusy Versace e dai coloratissimi Super Eroi.

Da oggi è inoltre possibile iscriversi alla Stracittadina di 4K al negozio Fox Sport di Vigevano, ritirando già pettorale e t-shirt ufficiale.

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 28 febbraio 2026 – La 19^ Scarpadoro 21K-10,2K-4K, in programma domenica 15 marzo con partenza alle ore 9.30 dallo Stadio Comunale Dante Merlo di Vigevano, si prepara a vivere uno dei suoi momenti più emozionanti con la 12^ Scarpadoro Ability, la corsa inclusiva inserita all’interno della 4 chilometri non competitiva.

Oltre 100 persone con disabilità sono attese allo stadio Dante Merlo di Vigevano per correre e camminare assieme alla loro beniamina Giusy Versace, atleta paralimpica e oggi Senatrice della Repubblica, e ai colorati e divertenti Super Eroi, con lo spirito di passare una mattinata di sport, condivisione e di grande festa nel cuore della città.

L’iniziativa è promossa da Atletica Vigevano in collaborazione con Disabili No Limits – l’associazione fondata dallaVersace e dagli Escape Team, associazione sportiva vigevanese presieduta dal Superman Daniele Chiesa. Per informazioni e iscrizioni all’Ability: danichiesa@virgilio.it

La partenza della Scarpadoro Ability è prevista alle ore 9.30, in coda all’avvio delle altre distanze e il percorso seguirà il tracciato della 4K, attraversando alcuni dei luoghi simbolo della città come la Piazza Ducale e il Castello Sforzesco, prima del rientro allo stadio per il traguardo e la grande festa che li attende una volta tagliata la finish-line.

LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE – Anche quest’anno sono molte le realtà del territorio che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Tra queste: Aias, Anffas, Associazione Aldo Pollini, il Fileremo, La Chiocciola, il Centro Disabili Diurno Arcomadia, Oftal di Voghera, la Fondazione Maddalena Grassi e il Centro di Aggregazione Camelot della Cooperativa Sociale Sant’Ambrogio.

TROFEO ALFONSI – Quest’anno, grazie all’ingresso del nuovo major sponsor Officina Ortopedica F.lli Alfonsi verrà premiata, dai titolari dell’azienda, l’associazione partecipante più numerosa. Inoltre, l’officina ortopedica di eccellenza che opera sul territorio e che vanta oltre quarant’anni di attività nella produzione e vendita di articoli ortopedici, in collaborazione con il brand BBACK, sarà presente con uno stand al Villaggio Scarpadoro nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo, per offrire l’analisi del passo, consulenze ortopediche e test di prodotti.

ISCRIZIONI APERTE ANCHE DA FOX – Mentre proseguono a gonfie vele le iscrizioni online attraverso il portale endu.it, da oggi è possibile iscriversi alla Stracittadina di 4K anche al negozio Fox Sport di Vigevano (Corso Novara, 135), punto di riferimento cittadino per tutti coloro che desiderano partecipare alla giornata di sport e condivisione, ritirando già pettorale e t-shirt ufficiale.

Redazione