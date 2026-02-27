Incidente a Vigevano, ciclista investito ed elitrasportato in ospedale in codice rosso

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 27 febbraio 2026 – Intorno alle ore 20.20 di questa sera, in viale Petrarca Francesco, un ciclista è stato investito da un veicolo, riportando gravi ferite. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, attrezzato per il volo in notturna e proveniente da Como, e sono giunte due ambulanze e un’automedica. Dopo le prime cure e dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato in codice rosso e in elicottero in ospedale.

In corso tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le responsabilità.

V. A.