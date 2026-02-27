Linea Milano – Mortara: circolazione sospesa per l’investimento di una persona da parte di un treno ad Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 27 febbraio 2026 – Sulla linea Milano – Mortara, dalle ore 13:35, la circolazione ferroviaria è sospesa per l’investimento di una persona di 26 anni da parte di un treno in viale Mazzini ad Abbiategrasso. Attivato l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso giunto da Como, sono giunti i Vigili del fuoco, un’automedica e un’ambulanza e le forze dell’ordine.

Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.