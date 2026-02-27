Milano. Incidente per un tram deragliato in viale Vittorio Veneto, soccorsi in azione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026 – Intorno alle ore 16.12, in viale Vittorio Veneto, un tram della linea 9 ha avuto un incidente deragliando e investendo alcune persone.

AREU ha inviato in posto per l’intervento di soccorso sanitario: 3 automediche, 1 auto infermieristica, 10 ambulanze e 2 mezzi di coordinamento maxiemergenze.

Report provvisorio pazienti:

1 deceduto

1 pz ospedalizzato in Codice Rosso

In corso di valutazione ed eventuale ospedalizzazione:

6 pz valutati in Codice Giallo

32 pz valutati in Codice Verde

Seguirà aggiornamento

A seguito dell’incidente, è stato necessario il cambiamento del servizio di alcune linee di trasporto pubblico:

Tram 1. Sostituito da bus tra Repubblica e il capolinea di Greco.

Tram 5. Non fa servizio tra piazza Ascoli e Stazione Centrale/via Tonale. In alternativa usate M2.

Tram 9. Sostituito da bus tra viale Piave e il capolinea di Centrale.

Tram 33. Non fa servizio tra piazza Ascoli e viale Monte Santo.

Notizia in aggiornamento

Redazione