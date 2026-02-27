NELL’UFFICIO POSTALE DI LEGNANO UN’INIZIATIVA SPECIALE DEDICATA ALLA GIORNATA MONDIALE DELLO SCRITTORE

Martedì 3 marzo nella sede di via Palestro 30 l’iniziativa “La scrittura Racconta La Cultura Postale”.
(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026 – Martedì 3 marzo alle ore 10, in occasione della Giornata Mondiale dello Scrittore, si svolgerà presso l’ufficio postale di via Palestro 30 a Legnano, un’iniziativa filatelica dal titolo “La scrittura Racconta La Cultura Postale”.
La Giornata Mondiale dello scrittore nasce nel 1986 grazie al PEN club (Pen, Poets, Essaysts, Novelists) – associazione e organizzazione internazionale non governativa di poeti, saggisti e romanzieri, fondata a Londra nel 1921.
Durante l’iniziativa interverranno: Maria Grazia Dosio scrittrice, consigliera USFI e autrice di un blog sulla cultura filatelico postale; Raffaele Baroffio cardiologo, scrittore, saggista; Gabriele Discetti appassionato di scrittura e filatelia.
Alle ore 11:00 si svolgerà una cerimonia di bollatura per riconoscere e celebrare la creatività letteraria.
Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.
