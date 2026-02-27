Referendum confermativo della legge costituzionale, il fac-simile della scheda di voto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2026 – Ė di colore verde la scheda che sarà consegnata agli elettori in occasione del referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15.

I dati su affluenza e risultati del referendum saranno disponibili online su Eligendo e sull’app Eligendo Mobile