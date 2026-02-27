Sanremo. Ad Angelica Bove il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” per la Sezione Nuove Proposte

In data odierna, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 17.00, il Presidente del Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Enzo Sangrigoli, insieme al Fondatore Giorgio Lecca e alla Segretaria Giulia Lecca, dichiara ufficialmente concluse le votazioni dell’omonima sala stampa e procedono allo scrutinio delle preferenze espresse dalle testate accreditate (Alcune testate hanno espresso il loro voto solo per la sezione Big).

Risultati delle votazioni

Sezione Nuove Proposte:

Angelica Bove con “Mattone”: 74 voti

Nicolò Filippucci con “Laguna”: 37 voti

Mazzariello con “Manifestazione d’amore”: 19 voti

Blind El Ma e Soniko con “I Miei DM”: 3 Voti

La Vincitrice della Sezione Nuove Proposte del 76 Festival di Sanremo è Angela Bova con “Mattone” con 74 voti.

Il Presidente, il Fondatore e la Segretaria del Premio Sala Stampa Lucio Dalla certificano la validità del presente verbale e proclamano Vincitrice Angela Bove per la sezione Nuove Proposte del 76° Festival della Canzone Italiana.

Fatto e sottoscritto in data 13 febbraio 2025.

Enzo Sangrigoli

Presidente Premio Sala Stampa Lucio Dalla

Giorgio Lecca

Fondatore Premio Sala Stampa Lucio Dalla

Giulia Lecca

Segretaria Premio Sala Stampa Lucio Dalla