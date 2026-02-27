VIGILI DEL FUOCO, SAVINO (MEF): “PRESIDIO DI SICUREZZA, CORAGGIO E SERVIZIO AL PAESE”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 27 febbraio 2026. – In occasione dell’anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, esprime “profonda gratitudine e riconoscenza alle donne e agli uomini che ogni giorno, con professionalità e spirito di sacrificio, garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio”.

«I Vigili del Fuoco – dichiara il Sottosegretario – rappresentano un presidio insostituibile dello Stato. Intervengono nelle emergenze, nei grandi eventi calamitosi come nelle situazioni quotidiane di pericolo, con competenza, tempestività e straordinaria dedizione. Il loro operato incarna i valori più alti del servizio pubblico: coraggio, senso del dovere e vicinanza concreta alle comunità».

«In una fase storica segnata da crescenti criticità ambientali e da eventi climatici sempre più estremi – prosegue Savino – il ruolo del Corpo assume un rilievo ancora maggiore. Investire nella sicurezza, nella prevenzione e nel potenziamento delle dotazioni significa rafforzare la capacità dello Stato di proteggere persone, imprese e infrastrutture».

«A tutti i Vigili del Fuoco – conclude – va il mio personale ringraziamento. L’Italia può contare su una struttura altamente qualificata, che è motivo di orgoglio nazionale e simbolo di affidabilità e solidarietà».

