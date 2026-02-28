A “Stella Stellina” di Ermal Meta il premio “People & Planet-Canzone Sostenibile”

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 28 febbraio 2026 – È per “Stella Stellina” di Ermal Meta il premio “People & Planet Lab – Canzone Sostenibile”, promosso nell’ambito del People & Planet Lab, l’iniziativa promossa da ASviS, Rai Radio e TIM con uno spazio multimediale che, a pochi passi dal teatro Ariston per sei giorni dal 23 al 28 febbraio, ha affiancato il Festival di Sanremo con una vera e propria “maratona della sostenibilità”, confermando l’impegno del servizio pubblico nel promuovere i temi dell’Agenda 2030 attraverso il linguaggio della musica.

Oggi alle 16.10 nella sala stampa dell’Ariston si è svolta la conferenza stampa per la consegna del riconoscimento, seguita da un bilancio di questa prima edizione del People & Planet Lab. Il premio, un’opera in legno, con una nota musicale che integra la ghiera dell’Agenda 2030 realizzata dallo scultore Ferdinando Codognotto, è stato consegnato al cantante da Giulio Lo Iacono, Segretario Generale dell’ASviS e Mariano Tredicini, Responsabile of Social Platform and & Analysis di TIM.

La giuria di esperti di sostenibilità ha selezionato la canzone di Ermal Meta “Stella Stellina” “per la capacità di dare voce ai più vulnerabili, porre attenzione alle nuove generazioni, divulgare un messaggio universale di pace, in linea con l’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ‘Pace, giustizia e istituzioni solide’”. Nel testo della canzone, il cantautore – hanno dichiarato gli organizzatori – ha voluto infatti affrontare il dramma del conflitto a Gaza e l’impatto della guerra sui più piccoli, intonando: “Ho pensato anche di scappare, da una terra che non ci vuole, ma non so dove andare, tra muri e mare non posso restare”.

A fare da eco anche il giudizio della speciale “mini-giuria”, composta dai bambini e bambine della scuola Istituto Comprensivo Centro Levante di Sanremo, che hanno assegnato una menzione speciale alla canzone “Tu mi piaci tanto” di Sayf perché “è vicina alla vita che viviamo tutti i giorni a scuola, dove incontriamo persone sempre nuove e di diversa nazionalità. La musica è elettrizzante, orecchiabile e bella da ballare”. I bambini hanno apprezzato anche Ermal Meta perché il testo ricorda una ninna nanna, ma poi “si parla di una bambina che non c’è più a causa della guerra fatta dagli adulti: i bambini sono indifesi e sono sempre quelli che soffrono di più”.

Durante la settimana, le bambine e i bambini della scuola sono stati coinvolti, nell’ambito del progetto People & Planet Lab, nella registrazione della seconda edizione podcast “Note di sostenibilità”, realizzato da Rai Radio e ASviS, ideato da Giulia Giovannelli, responsabile Istituzionale e sociale Rai Radio, dopo il successo della prima edizione del podcast nel 2025, entrata nella shortlist del Prix Italia 2025. In prima linea, anche quest’anno, le interviste dei bambini a 24 cantanti e protagonisti intervenuti al Festival di Sanremo, realizzate in cinque giornate sulle tematiche Pianeta, Salute, Intelligenza artificiale, Parità di Genere e Inclusione. Il podcast verrà pubblicato su RaiPlay Sound in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASviS dal 6 al 22 maggio ma anticipazioni in pillole delle interviste realizzate dai bambini sono state già pubblicate sul sito di Rai News: Ermal Meta; Ditonellapiaga; Sal Da Vinci; Francesco Renga; Fabio De Luigi; Virginia Raffaele; Noemi; Nicolò Filippucci; Uelo; Fru e Fabio dei The Jackal; i Tintoria; Leo Gassmann; Tommaso Paradiso; Federico Basso; Luca Barbarossa; Alina Ascione e la Social Band; Eddie Brock; Carolina Rey; Davide Spadolà; Daniele Condotta; Malika Ayane; Angelica Bove.

Nelle giornate del Festival di Sanremo si sono inoltre svolti 5 ASviS Live che hanno animato il People & Planet Lab condotti da Sara Zambotti di Rai Radio 2, ogni giorno dalle 10.30 alle 12.00, in diretta streaming sui canali di RaiNews, Ansa, Rai per la Sostenibilità e Radio Radicale. Ogni appuntamento è stato dedicato a una delle cinque “P” dell’Agenda 2030 – Partenariati, Pianeta, Persone, Prosperità e Pace, con oltre 50 ospiti tra esperti, artisti, critici musicali ed esperti di sviluppo sostenibile, con 300mila persone raggiunte e 110mila visualizzazioni.

Dal “People & Planet Lab” sono andate in onda per tutta la settimana anche le dirette delle trasmissioni Sportello Italia di Rai Radio 1, con la conduzione di Paola Bonanni e Caterpillar di Rai Radio 2, con le voci di Sara Zambotti da Sanremo e Massimo Cirri da Milano.

Grande spazio anche al progetto di TIM #RompiLaBolla, per veicolare un uso più critico e consapevole del digitale attraverso video, incontri nelle scuole e webinar per imparare a riconoscere i meccanismi che possono influenzare le nostre scelte.

La manifestazione è stata anche l’occasione per l’ASviS, per presentare alcune iniziative importanti nell’ambito del suo decennale: il restyling del logo e la nuova campagna di sensibilizzazione, realizzata con Fondazione Pubblicità Progresso, che andrà in onda sui canali Tv e radio della Rai dal 1° al 7 marzo. Lo spot, con un linguaggio al tempo stesso “pop” e istituzionale, mette in scena quello che sembra un normale controllo tecnico, rivelandosi invece un vero e proprio “soundcheck” della sostenibilità. In risalto anche i due nuovi podcast realizzati dall’ASviS e già on line sulle piattaforme YouTube e Spotify: “Un mondo di inchieste” e “Sostenibilità da Nobel”, realizzati con il supporto del Mase nell’ambito del piano di attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; infine, l’indagine commissionata da ASviS a IPSOS, sulla conoscenza che hanno gli italiani dell’Agenda 2030.

ASviS, Rai Radio e TIM hanno salutato con soddisfazione la conclusione della prima edizione del People & Planet Lab, che ha mostrato come musica e sostenibilità possano “cantare insieme” e parlare al grande pubblico. Un’esperienza che conferma il ruolo del servizio pubblico e dei partner nel rendere il linguaggio universale della musica uno strumento capace di raccontare i valori dell’Agenda 2030 e promuovere una cultura della pace, dell’inclusione e della tutela del Pianeta.