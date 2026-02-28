Alla Rai i diritti media italiani della Louis Vuitton 38ª America’s Cup a Napoli

(mi-lorenteggio.com) Roma, 28 febbraio 2026 – L’America’s Cup Partnership (ACP) annuncia che i diritti media in chiaro per l’Italia della Louis Vuitton 38ª America’s Cup sono stati assegnati in esclusiva alla Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e principale gruppo editoriale del Paese. L’accordo include anche le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027.

L’intesa garantirà al pubblico italiano una copertura editoriale ampia e multipiattaforma della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, della Louis Vuitton Cup – Challenger Selection Series (regate per la selezione dello sfidante) in programma a Napoli, nonché di tutte le Regate Preliminari del percorso “Road to Naples” (rotta verso Napoli).

La programmazione sarà diffusa sui principali canali Rai e su tutte le piattaforme del servizio pubblico radiotelevisivo, con trasmissioni in diretta, approfondimenti giornalistici, rubriche dedicate e produzioni originali. Il racconto editoriale darà voce ai velisti, metterà in primo piano le città ospitanti e i territori coinvolti, con l’obiettivo di offrire una narrazione che coniughi innovazione tecnologica, tradizione sportiva e dimensione umana del trofeo sportivo più antico al mondo, insieme alla bellezza delle località che ospiteranno le regate della “Road to Naples”.

L’obiettivo strategico della Rai è trasmettere l’energia dinamica e vibrante dell’Italia contemporanea al mondo, in linea con i valori della Louis Vuitton 38ª America’s Cup: innovazione, competizione, eredità e tradizione, sostenibilità e tutela degli oceani, oltre a offrire a veliste e giovani velisti l’opportunità di affermarsi sulla scena internazionale.

Grant Dalton, Presidente di ACE Italy S.r.l., ha dichiarato: «Siamo pienamente consapevoli dell’importanza e del potenziale che l’organizzazione della Louis Vuitton 38ª America’s Cup in Italia rappresenta. È fondamentale assicurare al pubblico italiano una copertura televisiva di eccellenza. La Rai, con la sua struttura multipiattaforma, la capacità di trasmissione in diretta e on demand e gli elevati standard produttivi, garantisce una presentazione all’altezza di quella che si annuncia come l’edizione più entusiasmante nei 175 anni di storia dell’America’s Cup. Il lavoro svolto in occasione delle recenti Olimpiadi Invernali testimonia competenza e qualità. Per noi, la collaborazione con la Rai rappresenta una tappa significativa nel percorso che ci condurrà alla regata finale di Napoli nel 2027».

Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato Rai, ha commentato la nomina: «Ospitare la Louis Vuitton 38ª America’s Cup, così come le Regate Preliminari in Italia, rappresenta un’iniziativa di grande rilievo, con un’ampia valenza culturale e sportiva per il Paese. La crescente popolarità della vela, e in particolare dell’America’s Cup, è un fenomeno che la Rai intende valorizzare attraverso un approccio multipiattaforma, capace di dare piena visibilità alla regata, ai suoi protagonisti, agli stakeholder e alla competizione sportiva nel suo complesso. Siamo lieti di collaborare con i qualificati team media e di management di ACE S.r.l. per realizzare un prodotto televisivo di eccellenza che sappia esprimere la storia e al tempo stesso la modernità di questa grande competizione».

La Rai è il principale gruppo media del Paese e concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Opera attraverso canali televisivi terrestri, piattaforme digitali e radiofoniche ed è il principale broadcaster italiano. È riconosciuta come la voce dell’Italia nel mondo in tempo reale.

La copertura nazionale prenderà il via in occasione della Regata Preliminare della Louis Vuitton 38ª America’s Cup in Sardegna, in programma dal 21 al 24 maggio 2026, e accompagnerà il pubblico fino al Match finale della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, al via a Napoli il 10 luglio 2027.