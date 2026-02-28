ARISA ANNUNCIA IL “LIVE TOUR”, DA NOVEMBRE NEI PRINCIPALI TEATRI ITALIANI. SOLD OUT LA DATA DI MILANO DEL 29 MAGGIO DEL LIVE PREMIÈRE

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 28 febbraio 2026 – Mentre l’avventura di Arisa a Sanremo con Magica Favola la vede nella Top 5 degli artisti più votati delle serate di martedì e giovedì, la data di Milano del LIVE PREMIÈRE raggiunge il sold out e annuncia il LIVE TOUR, dieci nuove date che da novembre la porteranno nei principali teatri italiani. Biglietti disponibili a partire dalle 16.00 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. (Per info: https://www.friendsandpartners.it/ )

ARISA – LIVE PREMIÈRE

22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio

29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT

ARISA – LIVE TOUR – NUOVE DATE

25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo

28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico

30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi

2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour

4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo

7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio

10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium

12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria

14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

Nella scaletta dei nuovi appuntamenti, prodotti da Friends & Partners, accanto ai brani che hanno segnato il percorso artistico di Arisa – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – troveranno spazio anche il brano in gara al Festival e le nuove canzoni contenute nel suo nuovo album Foto Mosse, in uscita il 17 aprile.

Ieri nella serata dei duetti Arisa ha condiviso il palco con il Coro del Teatro Regio di Parma sulle note di Quello che le donne non dicono, per un’interpretazione corale e potente che ha celebrato la forza e la complessità dell’universo femminile.

Scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età adulta, raccontando l’amore come un oceano fatto di scoperte, ferite e ritorni. Un viaggio interiore che conduce alla scelta consapevole di abbandonare la “guerra del cuore” per ritrovare pace, verità e protezione, custodendo intatta la parte più autentica e luminosa di sé.