(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2026 – Cineteca Milano e Teatro alla Scala ricordano Richard Wagner (1813-1883). Dall’1 al 15 marzo il Teatro alla Scala presenterà un nuovo allestimento del “Ring des Nibelungen” del compositore, con la direzione affidata a due maestri di fama internazionale quali Simone Young e Alexander Soddy. Inoltre, il Museo Teatrale alla Scala ospita la mostra “La rivoluzione del Ring: Visconti Ronconi Chéreau”. In occasione di questo tributo, Cineteca Milano dal 4 al 15 marzo propone al cinema Cineteca Milano Arlecchino la rassegna “Apocalisse Wagner”; si tratta di un mini ciclo di film che hanno alla base le musiche del musicista tedesco. Il rapporto tra il cinema e la musica di Wagner, infatti, è molto intenso, tanto che sono diversi i registi che hanno inserito brani musicali del compositore nei loro film.

La proposta di Cineteca Milano prevede sei titoli in programma. Il più lontano nel tempo è Lisztomania (1975) di Ken Russell che propone inserti musicali da “Rienzi, der letzte der Tribunen” e “Der Ring des Nibelungen”. I ragazzi venuti dal Brasile (1978) di Franklin J. Schaffner propone un estratto di Wagner dall’ “Idilio di Sigfrido” che viene utilizzato nel contesto del film e compare nelle edizioni della colonna sonora come bonus music. Non poteva mancare il capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse Now (1979) in cui troneggia “La cavalcata delle Valchirie” in alcune delle scene d’azione più iconiche del film. The New World – Il nuovo mondo (2005) di Terrence Malick utilizza il preludio di “Das Rheingold” per enfatizzare alcuni momenti visivi evocativi mentre in “Melancholia” (2011) di Lars Von Trier la preghiera (Prelude) da “Tristano e Isotta” svolge un ruolo importante per il tono musicale del film. Infine, in Tár (2022) di Todd Field viene utilizzata l’Ouverture da “Tannhäuser” di Richard Wagner (riprodotta durante una scena e citata nei credit musicali).

Segnaliamo due iniziative collegate alla rassegna. Il 16 marzo alle 18.00, come evento speciale, presso il Teatro alla Scala sarà proiettata la versione integrale restaurata di Ludwig di Luchino Visconti (ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.teatroallascala.org)

Inoltre Cineteca Milano e Teatro alla Scala hanno istituito un gioco, il “Ring Game”. I primi dieci spettatori che avranno visto tutti i film della rassegna, completando così la scheda ritirata alla cassa del cinema, riceveranno un ingresso gratuito per un’attività del Teatro alla Scala.



IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

Mercoledì 4 marzo, ore 21.00

Tár

Regia: Todd Field

Nazione: USA

Anno: 2022

Durata: 158′

Cast: Cate Blanchett, Mark Strong, Julian Glover

Trama: Ambientato nel mondo internazionale della musica classica, il film è incentrato su Lydia Tár, considerata una delle più grandi compositrici e direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca. Tár esplora la natura mutevole del potere, la sua durevolezza e l’impatto sul mondo moderno. Incontriamo Lydia Tár all’apice della sua carriera, impegnata sia nella presentazione di un libro, che in un’attesissima esibizione dal vivo della Quinta Sinfonia di Mahler. Nel corso delle settimane che seguono, la sua vita comincia a disfarsi di fronte alle problematiche attuali.”

Inserti musicali Richard Wagner: “Tannhäuser” (overture)

Sabato 7 marzo, ore 11.00

I ragazzi venuti dal Brasile

Regia: Franklin J. Schaffner

Nazione: Gran Bretagna/USA

Anno: 1978

Durata: 118′

Cast: Gregory Peck, Laurence Olivier,James Mason

Trama: Il mondo ha ormai dimenticato i crimini nazisti. L’anziano ebreo Ezra Liebermann, che insieme alla fedele moglie Esther continua una sua battaglia contro i criminali di Hitler da Vienna, viene ritenuto un visionario. Gli stessi Ebrei delle varie comunità di tutto il mondo non gli inviano più il denaro necessario per condurre la lotta. Solo in Israele dei giovani tengono all’erta una organizzazione di ricerca dei nazisti. Uno di questi, Barry Kolhann, dal Paraguay telefona a Lieberman per richiamare la sua attenzione sui frequenti incontri di ex criminali del 3^ Reich. Ezra, prima che possa convincersi per mezzo delle fotografie prese dal ragazzo e soprattutto per via di una registrazione, lo prega di non agire…

Inserti musicali Richard Wagner: “Idillio di Sigfrido”

Domenica 8 marzo, ore 15.00

The New World – Il nuovo mondo

Regia: Terrence Malick

Nazione: USA

Anno: 2005

Durata: 151′

Cast: Colin Farrell, Joe Inscoe, Jamie Harris

Trama: Nell’aprile del 1607 tre navi inglesi attraccano sulla costa orientale del Nordamerica. A nome della London Virginia Company fondano Jamestown, un avamposto economico, religioso e culturale sul nuovo mondo. Ma gli uomini a bordo di quelle navi sono impreparati ad affrontare le avversità del continente e, costretti ad abbandonare rapidamente i sogni di gloria, si ritrovano presto a lottare per la propria sopravvivenza.

Inserti musicali Richard Wagner: “Vorspiel” da Das Rheingold

Lunedì 9 marzo, ore 20.00

Apocalypse Now – Final Cut

Regia: Fracis Ford Coppola

Nazione: USA

Anno: 1979

Durata: 183′

Cast: Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Dennis Hopper, Harrison Ford

Trama: Liberamente ispirato al romanzo di Joseph Conrad, ‘Cuore di tenebra’. Il film è ambientato nel 1969, all’apogeo della guerra del Vietnam. Il capitano Benjamin L. Willard svolge delicate missioni segrete per la CIA, portate a temine al prezzo della sua stabilità mentale. Poco dopo aver fatto rientro a Saigon, Willard è convocato alla presenza del generale Corman e del colonello Lucas, che gli assegnano una nuova missione: scovare e uccidere l’americano Walter E. Kurtz.

Inserti musicali Richard Wagner: “La Cavalcata delle Valchirie” da “Der Ring des Nibelungen”

Mercoledì 11 marzo, ore 19.00

Melancholia

Regia: Lars Von Trier

Nazione: Danimarca/Francia

Anno: 2011

Durata: 136′

Cast: Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Kirsten Dunst

Trama: La bella e intraprendente Justine manda all’aria il suo matrimonio con Michael Alexander Skarsgård proprio il giorno delle nozze e cade in depressione. Nemmeno le cure amorevoli della sorella Claire, del nipote Leo e del cognato John servono a molto. Nel frattempo un asteroide si avvicina minacciosamente alla terra.

Inserti musicali Richard Wagner: “Tristano e Isotta”

Domenica 15 marzo, ore 14.15

Lisztomania

Regia: Ken Russell

Nazione: Gran Bretagna/USA

Anno: 1975

Durata: 106′

Cast: Paul Nicholas, Roger Daltrey, Veronica Quilligan

Trama: Idolo delle ragazze, Franz Liszt lancia il giovane musico rivoluzionario Richard Wagner; convive con Marie d’Agoult dalla quale ha tre figli. Desideroso di successo nella Russia degli zar, il musico ungherese abbandona l’amante e i figli per legarsi alla sposata principessa Carolina la quale, decisa ad ottenere dal Papa lo scioglimento del proprio matrimonio, trascina Franz a Roma. Nel frattempo Richard Wagner si è scatenato anche in forza dei motivi rubati a Liszt.

Inserti musicali di Richard Wagner: “Rienzi, der letzte der Tribunen”

e “Der Ring des Nibelungen”