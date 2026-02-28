Como, presa a calci nel parcheggio dell’ospedale da un irregolare che tenta di rapinarle la borsa, che poi aggredisce una guardia della sicurezza al pronto soccorso. Arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 28 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per lesioni a Pubblico Ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, un 21enne della Guinea, irregolare sul territorio, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

Nel pomeriggio di ieri una volante è stata indirizzata presso l’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia (CO), in quanto richiesta in ausilio ai poliziotti del Posto Fisso del nosocomio che, unitamente alle guardie della sicurezza interna dell’ospedale, avevano bloccato il 21enne della Guinea in evidente stato di agitazione, ritenuto responsabile di una tentata rapina in danno di una donna e di lesioni nei confronti di una delle guardie della sicurezza.

I poliziotti della volante e del posto di polizia hanno immediatamente assicurato il 21enne facendolo portare in Questura da una seconda pattuglia e poi raccolto le varie testimonianze degli intervenuti, ricostruendo così gli accadimenti.

Lo straniero infatti, avrebbe tentato di rapinare la borsa ad una utente dell’ospedale che si trovava nel parcheggio antistante la guardiola d’entrata, prendendola a calci nel momento in cui la stessa tentava di opporsi – verrà refertata per contusioni con una prognosi di 5 giorni –.

Il 21enne si sarebbe subito dopo portato al pronto soccorso, dove anche lì avrebbe iniziato ad inveire con il personale in servizio.

L’intervento della sicurezza al pronto soccorso ha fatto sì che il 21enne venisse individuato e bloccato reagendo violentemente nei confronti di una delle guardie giurate, che presa a calci e pugni è stato poi soccorsa e refertata con ben 10 giorni per le contusioni riportate.

Al termine della sua identificazione e dopo la raccolta di tutti gli elementi, il 21enne è stato arrestato per le lesioni provocate alla guardia della sicurezza dell’ospedale, denunciato per la tentata rapina in danno della donna e altresì per aver imbrattato i locali della Questura dove era custodito.

L’ufficio immigrazione, a prescindere dall’esito del suo giudizio, ha già improntato un fascicolo a suo carico per i provvedimenti amministrativi ritenuti più idonei.