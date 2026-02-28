CONTROLLO DI POLIZIA IN AUTOSTRADA A8: ARRESTATO UN VENTIQUATTRENNE E DENUNCIATO UN MINORENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI DROGA

(mi-lorenteggio.com) Varese, 28 febbraio 2026 – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed ha denunciato a piede libero un minorenne per lo stesso reato in concorso.

Personale della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona, durante un servizio di pattugliamento lungo l’autostrada A/8, nei pressi della barriera di Gallarate Ovest, nel territorio del Comune di Gallarate, ha sottoposto a un controllo un’autovettura di grossa cilindrata, con a bordo i due soggetti. Gli operatori hanno immediatamente notato, sul pianale poggiapiedi lato passeggero, una busta termosaldata contenente marijuana e un’ulteriore confezione con quattro porzioni di hashish. Il materiale, del peso complessivo superiore ai 350 grammi, è stato immediatamente sottoposto a narcotest, risultando positivo.

La perquisizione personale e veicolare ha permesso agli agenti di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente: sette involucri di cocaina occultati negli indumenti del passeggero minorenne, oltre a una somma di denaro contante pari a oltre 4.000 euro nella disponibilità del conducente, suddivisa in mazzette di vario taglio.

Alla luce dell’ingente quantitativo di droga, delle modalità di confezionamento e della somma di denaro rinvenuta, il conducente è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per lo stesso reato il passeggero minorenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento, presso l’abitazione del soggetto maggiorenne, di due bombole di protossido d’azoto e di numerose buste autosigillanti riconducibili all’attività di confezionamento dello stupefacente.

Lo stupefacente, il denaro e il materiale sono stati posti sotto sequestro. Dopo gli adempimenti di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, mentre il minorenne è stato affidato all’esercente la potestà genitoriale.

