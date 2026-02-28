Corsico. Il Vescovo Delpini visita il centro di accoglienza per donne con minori

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 28 febbraio 2026 – Giovedì, nell’ambito delle iniziative della visita Pastorale al Decanato, presso il centro di accoglienza per donne con minori, aperto nell’agosto del 2024 presso la vecchia stazione dei treni di Corsico, e gestito dalla Fondazione Fratelli di San Francesco, c’è stata l’importante visita di Sua Eminenza Arcivescovo di Milano Mario Delpini, che ha benedetto e pregato insieme ai presenti.