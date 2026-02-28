FRANCESCO RENGA & GIUSY FERRERI – ”RAGAZZO SOLO, RAGAZZA SOLA” FUORI ORA

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 28 febbraio 2026- Sabato 28 febbraio 2026 – È da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali la versione di Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri di “Ragazzo solo, ragazza sola”, con cui i due artisti si sono esibiti sul palco del 76esimo Festival di Sanremo nella serata dedicata alle cover. Versione del capolavoro “Space Oddity” cantata in italiano da David Bowie, con un testo riscritto da Mogol e pubblicato nel 1970, l’esibizione è stata un emozionante omaggio a uno degli artisti più importanti di tutti i tempi David Bowie, a dieci anni dalla sua scomparsa, e allo stimatissimo paroliere della musica italiana, Mogol.

“Ragazzo solo, ragazza sola” è un brano cult, un ponte tra la grande musica italiana e la tradizione rock internazionale.

Inoltre, nel 2012 è stato inserito nel film “Io e te” di Bernardo Bertolucci, tratto dall’omonimo bestseller di Niccolò Ammaniti.

Sul palco dell’Ariston, Francesco Renga e Giusy Ferreri hanno portato la loro interpretazione, fondendo intensità vocale e rispetto per la storia di una canzone che continua a emozionare generazioni diverse.

Così Francesco Renga racconta la cover: “Ho un fratello più grande che, fin da bambino, mi faceva ascoltare la musica degli anni Settanta e, tra tutti, David Bowie è l’artista che ha lasciato dentro di me tracce indelebili. È sicuramente lui ad avermi instillato la passione per il canto. Ricordo ancora la meraviglia provata quando, per la prima volta, ascoltai la sua voce cantare in italiano questa versione di “Space Oddity”, scritta per lui dal grande Mogol. Cantarla a Sanremo è un sogno che si avvera e la voce di Giusy insieme alla mia, sono certo, sarà una bellissima sorpresa.”

Queste, invece, le parole di Giusy Ferreri: “Ho accolto con grandissima gioia l’invito di Francesco con il quale ho sempre desiderato avere occasione di cantare. Sarà un’interpretazione di grande responsabilità e rispetto, sulle note ipnotiche e sognanti del Duca Bianco e con il testo romantico e malinconico riscritto dal grande paroliere Mogol.”

Francesco Renga è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo (24-28 febbraio 2026) con il brano “Il meglio di me” che rappresenta una fotografia sincera e intensa di un momento significativo dell’artista. È un’intima riflessione sul percorso di crescita personale, in cui Francesco si confronta con le proprie fragilità e paure per imparare a gestirle senza trasferirle sugli altri. Uno sguardo profondo dentro sé stesso, un passo verso il cambiamento e verso la capacità di offrire il meglio di sé nelle relazioni con gli altri e nella vita. Il brano è già disponibile ovunque accompagnato dal videoclip ufficiale.

Dopo aver attraversato l’Italia per tutta l’estate 2025 con oltre 30 concerti nelle principali città per celebrare i 20 anni di “Angelo”, Francesco Renga torna live nell’autunno 2026 in venue più intime con “LIVE TEATRI 2026”. Prodotto da Friends & Partners, il nuovo tour lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani. Info biglietti su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

Questa tournée sarà l'occasione per ripercorrere i maggiori successi della sua discografia.

LIVE TEATRI 2026

03 ottobre 2026 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

07 ottobre 2026 – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

09 ottobre 2026 – ROMA – TEATRO BRANCACCIO

17 ottobre 2026 – BARI – TEATRO TEAM

23 ottobre 2026 – LEGNANO (MI) – TEATRO GALLERIA

25 ottobre 2026 – FIRENZE – TEATRO VERDI

28 ottobre 2026 – MANTOVA – TEATRO PALAUNICAL

30 ottobre 2026 – BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

31 ottobre 2026 – TORINO – TEATRO COLOSSEO

03 novembre 2026 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

06 novembre 2026 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

Info biglietti su: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it