I Carabinieri di Bassano del Grappa sgominano banda di banditi predoni albanesi tra Corsico, Buccinasco e Trezzano: tre arresti

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio / Bassano del Grappa, 28 febbraio 2026 – I Carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato una banda di ladri, di origine albanese. Gli arrestati hanno 37, 38 e 40 anni e sono ritenuti responsabili di furti alla fine di giugno 2025. Gli arresti sono stati eseguiti tra Corsico, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio.

Nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2025 i tre, dopo aver manomesso e danneggiato il sistema di allarme e forzato una porta secondaria, si sono introdotti in un magazzino all’ingrosso di Isola Vicentina di via Vicenza rubando 15mila euro in contanti, bottiglie di vino e champagne e materiale informatico, per un bottino di 25mila euro. Nella stessa notte hanno tentato un colpo in una ditta galvanica, sempre a Isola Vicentina, ma l’allarme li ha respinti. La notte successiva, dopo aver praticato un foro nel muro perimetrale, si sono introdotti in un’azienda di Villaverla, in via dell’Artigianato, portando via assegni e titoli di pagamento intestati a clienti e all’azienda per 10.600 euro. Le indagini hanno inoltre evidenziato come il gruppo fosse solito muoversi di notte in diverse regioni del Nord Italia – Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Toscana – a bordo di auto di grossa cilindrata intestate a terzi e con targhe clonate o contraffatte, con una predilezione per aziende orafe. Determinanti le perquisizioni effettuate nelle abitazioni degli indagati e in un garage di Trezzano sul Naviglio, la loro base logistica: qui i Carabinieri hanno sequestrato quasi 53mila euro in contanti, oltre 2mila dollari, cinque orologi di pregio, undici traveller’s cheques per 940 dollari, monili in oro e argento per un peso complessivo di 23 chili e mezzo, due targhe clonate, 63 proiettili di vario calibro e una pistola calibro 9×21, risultata rubata a settembre 2024 a un imprenditore orafo.



L’operazione è il risultato di oltre un anno di attività investigativa in stretta sinergia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, tra la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa e la Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio. La Polizia Locale ha svolto un ruolo attivo e operativo, contribuendo in modo concreto alle indagini attraverso:

attività di osservazione e controllo sul territorio

– riscontri investigativi su veicoli e movimenti

– individuazione e monitoraggio di basi logistiche

– presenza diretta nelle fasi operative

Non un semplice supporto tecnico, ma un lavoro quotidiano fatto di professionalità, analisi, presenza sul campo e collaborazione costante tra operatori.

I furti avevano interessato aziende di Isola Vicentina e Villaverla tra giugno e luglio 2025, con sottrazione di denaro contante, titoli e preziosi per decine di migliaia di euro.

Gli arresti sono stati eseguiti tra Corsico, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre 50.000 euro in contanti, preziosi, targhe clonate e una pistola calibro 9×21 risultata rubata.

Questo risultato conferma il percorso di crescita del Comando trezzanese: cambio di passo operativo, formazione specialistica, strumenti investigativi all’avanguardia e una sinergia reale tra Forze dell’Ordine.

La sicurezza si costruisce con metodo, competenza e lavoro di squadra.

