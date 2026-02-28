I-DAYS 2026: TONYPITONY porta il suo CONCERTONY sul palco della concert series più famosa d’Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2026. È lui, TONYPITONY, l’unico artista italiano che si esibirà da headliner durante dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola. L’appuntamento con il suo “CONCERTONY” è per venerdì 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro e i biglietti per questo appuntamento sono già disponibili su ticketmaster, ticketone e vivaticket.

TONYPITONY si aggiunge alla lista dei grandi nomi internazionali protagonisti della concert series più famosa d’Italia.

L’artista da record ha registrato 63 milioni di streaming complessivi nell’ultimo anno e 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Con il singolo DONNE RICCHE (Acoustic Version) è stabile nella top 5 della Top 50 Italia di Spotify da oltre due mesi, raggiungendo anche la TOP 10 della classifica singoli FIMI/NIQ. L’album fisico TONYPITONY è entrato in Top 10 FIMI nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 e il brano CULO ha raggiunto #1 della Top Viral di Spotify a settembre 2025.

Artista siciliano che fonde la sensibilità visionaria degli anni ‘60 con la musica elettronica, il linguaggio teatrale e un’estetica irriverente e provocatoria, TonyPitony ha portato la sua performance unica anche sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo, duettando con Ditonellapiaga nella serata delle cover con il brano The Lady Is a Tramp. Inoltre l’artista ha firmato la sigla ufficiale di Fantasanremo con il brano Scapezzolate, confermando ancora una volta la sua capacità di unire musica, teatro e innovazione visiva. Il successo continua anche dal vivo: il tour TELETONY ha registrato 23 date sold out tra Italia ed Europa, con oltre 20.000 biglietti venduti e il primo Fabrique esaurito in appena 8 ore. A conferma del legame sempre più forte con il suo pubblico, TonyPitony porterà il tour nei principali festival estivi con 30 date, che hanno già superato 130.000 biglietti venduti, a partire dal 29 maggio.

Dopo gli annunci di Florence + The Machine, SYSTEM OF A DOWN, QUEENS OF THE STONE AGE, ACID BATH, FOO FIGHTERS, IDLES e FAT DOG, DAVID GUETTA, MAROON 5 e A$AP ROCKY, l’arrivo di TONYPITONY, arricchisce un cast che ha già superato la definizione di memorabile confermando da una parte il ruolo dominante della concert series milanese all’interno dei circuiti live internazionali e dall’altra la capacità di guardare verso il futuro puntando sempre sulle novità più interessanti del mercato.

Dal 1999 ad oggi gli I-DAYS sono diventati simbolo di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.



Questo il calendario aggiornato:

25 giugno 2026 MAROON 5 Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

03 luglio 2026 FLORENCE + THE MACHINE Ippodromo Snai San Siro

06 luglio 2026 SYSTEM OF A DOWN Ippodromo Snai la Maura **UNICA DATA ITALIANA

QUEEN OF THE STONE AGE

ACID BATH

05 luglio 2026 FOO FIGHTERS Ippodromo Snai la Maura **UNICA DATA ITALIANA

IDLES

FAT DOG

04 settembre 2026 TONYPITONY Ippodromo Snai San Siro nuovo appuntamento

6 settembre 2026 DAVID GUETTA Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

10 settembre A$AP ROCKY Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver, Travis Scott, Red Hot Chili Peppers, Florence + The Machine, Rosalìa, Paolo Nutini, The Black Keys. A questi si aggiungono negli ultimi anni i METALLICA, LANA DEL REY, GREEN DAY, DOJA CAT, TEDUA QUEENS OF THE STONE AGE, BRING ME THE HORIZON, YUNGBLUD, AVRIL LAVIGNE, SIMPLE PLAN e STRAY KIDS e se l’edizione 2023 aveva portato a Milano oltre 320 mila persone battendo il record di paganti ad un festival italiano registrato in precedenza sempre dagli I-DAYS nell’edizione del 2017 (tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale), il record era stato battuto nuovamente nel 2024 con oltre 420.000 spettatori provenienti dall’Italia e dall’estero. Grande risultato anche per l’edizione 2025 che si è aperta con l’unica data italiana del tour mondiale di Justin Timberlake (una vera masterclass del pop mondiale davanti ad oltre 30 mila fan – record di presenze per il performer americano nel nostro paese) è proseguita con l’attesissima DUA LIPA (anche per lei quella di Milano è stata l’unica data nel nostro paese e i 70 mila fan in delirio hanno segnato un vero record per la nuova dea del pop che ha ammaliato il pubblico con una serata tra hit mondiali, cambi d’abito e perfino la cover di Raffaella Carrà) prima dell’arrivo dei DURAN DURAN (che hanno festeggiato l’ultima tappa italiana del loro tour applauditi da 20 mila persone – il loro maggior pubblico di questa estate nel nostro Paese) e dei LINKIN PARK (78.500 fan per un sold out pieno di emozioni per un’attesa lunga 8 anni e il record di presenze per la band nel nostro paese). 27 mila fan in completo visibilio hanno partecipato all’unica data italiana del tour mondiale di OLIVIA RODRIGO prima dell’arrivo di POST MALONE (davanti a 25.000 presenti), un altro grande colpo per la manifestazione ideata e guidata da LIVE NATION 6 che in 26 anni di I-DAYS ha abituato il pubblico italiano ad ascoltare il meglio della musica, dal pop al rock, dall’indie al metal, portando in Italia sia artisti già affermati a livello globale che puntando le sue fiches sui nomi più nuovi in circolazione.

