Il Consorzio del Villoresi ed il Comune di Castano Primo comunicano di aver positivamente risolto una questione aperta da molto tempo, ecco quale

(mi-lorenteggio.com) Castano Primo, 28 febbraio 2026 – Con una nota congiunta il Consorzio del Villoresi ed il Comune di Castano Primo comunicano di aver positivamente risolto una questione aperta da molto tempo.

Con lo spostamento del Museo ed Emeroteca delle Acque il Consorzio ha individuato una riduzione di costi, nell’ottica di un’attività di efficientamento e di gestione oculata delle risorse, mentre il Comune ha recuperato spazi in cui poter immaginare di attivare nuovi servizi o sviluppare attività a favore dei cittadini.

Il Presidente Dott. Alessandro Rota ed il Sindaco Avv. Roberto Colombo esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto, per la reciproca conoscenza approfondita in questo frangente e per le nuove collaborazioni che sicuramente potranno prendere avvio da questa ritrovata sintonia e comunità d’intenti.

Redazione