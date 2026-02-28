Il Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026: il 6 marzo arriva a Verona e Cerimonia di Apertura

(mi-lorenteggio.com) Verona, 28 febbraio 2026 – La Fiamma Paralimpica accende un percorso che va oltre lo sport e attraversa le storie, le comunità e i territori del Paese.

È il segno tangibile di un messaggio universale di coraggio, inclusione e determinazione che, lungo 11 giorni e 2.000 chilometri, accompagna l’Italia verso i Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026, un’occasione unica per ispirare le comunità con i valori autentici del Movimento Paralimpico.

I 501 tedofori diventano protagonisti di questo viaggio: donne e uomini che, con le loro storie, testimoniano la forza dello sport nel superare barriere, generare opportunità e ispirare nuove prospettive.

Il progetto

501 tedofori

2.000 chilometri

11 giorni

1 unifying ceremony

4 flame visit

5 flame festival

Le date chiave

24 febbraio 2025 – Accensione a Stoke Mandeville (Inghilterra)

24 febbraio 2025 – Inizio Flame Festival: Torino (24/2), Milano (25), Bolzano (27), Trento (28), Trieste (2/3)

26 febbraio 2026 – Inizio Flame Visit: Roma (26/2), Bari (27), Napoli (2/3), Bologna (3)

3 marzo 2026 – Unione delle Fiamme a Cortina d’Ampezzo

4 marzo 2026 – Partenza del viaggio: Venezia (4/3) e Padova (5)

6 marzo 2026 – Arrivo a Verona e Cerimonia di Apertura