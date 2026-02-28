Inaugurata Tangenziale Nord a Vaprio d’Adda (MI). Scurati (Lega): “Opera attesa da anni, grazie a Regione Lombardia 1,72 milioni per migliorare viabilità e qualità della vita”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2026 – “L’inaugurazione della Tangenziale Nord di Vaprio rappresenta una giornata storica per il territorio. Un’opera attesa da anni che finalmente diventa realtà e che consentirà di alleggerire il traffico nel centro abitato, migliorando sicurezza e qualità della vita per cittadini e famiglie”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, in occasione dell’apertura della nuova arteria che collegherà la SP 104 alla Variantina verso il ponte sull’Adda, infrastruttura che permetterà di bypassare il centro di Vaprio, rendendo più scorrevole il collegamento tra Milano e la provincia di Bergamo.

“Regione Lombardia ha creduto in quest’opera finanziandola con 1,72 milioni di euro, contribuendo in modo determinante alla sua realizzazione. Si tratta di un intervento strategico che risponde a un’esigenza concreta di mobilità e sicurezza stradale”.

“Ringrazio l’assessore regionale alle Infrastrutture Terzi per il lavoro svolto. Questo è il modo concreto con cui la Regione affianca i Comuni: investendo risorse importanti in infrastrutture utili e attese, capaci di dare risposte vere ai cittadini e sostenere lo sviluppo del territorio”.