Rissa nel piazzale della Stazione , aggredisce i Militari e gli Agenti a sputi, calci e pugni, arrestato. Sequestrata droga pronta per lo spaccio

Questore: “Revoca Permesso di Soggiorno, Espulso“

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 28 febbraio 2026 – Nei giorni scorsi gli Agenti della “Squadra Volante” della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia hanno tratto in arresto un cittadino somalo 27enne, regolare sul Territorio Nazionale e residente in Città, con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, nello specifico contro il patrimonio, la persona e per spaccio di stupefacenti.

Nello specifico le Pattuglie della Polizia di Stato, durante le consuete attività operative di Prevenzione Generale e di Controllo del Territorio volte a prevenire e reprimere episodi di microcriminalità diffusa, venivano inviate in ausilio ai Militari dell’Esercito impiegati nell’Operazione “STRADE SICURE” per la segnalazione di una rissa in atto presso il Piazzale della Stazione Ferroviaria.

Giunti immediatamente sul posto gli Agenti raggiungevano gli Uffici della POLFER, ove i Militari avevano già accompagnato l’aggressore, ancora in preda ad un forte stato di agitazione.

Sin da subito cercavano di calmarlo, ma inutilmente, in quanto costui, in un crescendo stato di agitazione, iniziava ad inveire contro gli stessi Agenti e contro i Militari, sputandogli contro e colpendoli a calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo e darsi alla fuga.

La successiva perquisizione personale dava esito positivo in quanto occultati fra i suoi indumenti, venivano rinvenuti e sequestrati 5 involucri in cellophane termosaldato, contenenti 20 grammi di Hashish, pronti per essere spacciati.

Dopo essere riusciti, con non poca fatica, a bloccare e mettere in condizioni di non nuocere lo straniero, i Poliziotti procedevano ad accompagnarlo in Questura.

Anche qui il malvivente iniziava a spintonare violentemente un Agente e, dopo averlo afferrato per un braccio, gli procurava escoriazioni e ferite al polso sinistro.

Nella ricostruzione di quanto accaduto i Poliziotti accertavano come, poco prima del loro arrivo, il malvivente avesse aggredito un suo connazionale, il quale riferiva di essere stato avvicinato e colpito senza alcun motivo, e di aver riportato alcune escoriazioni sul corpo.

L’aggressore, dopo essere stato condotto presso gli Uffici della Questura, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria veniva tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale, e quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, pertanto, in considerazione di quanto accaduto e della pericolosità dimostrata dal soggetto, ha disposto nei confronti dell’arrestato la Revoca del Permesso di Soggiorno , in modo da poter poi procedere alla sua ESPULSIONE dall’Italia una volta scontata la pena.

“Anche questo episodio rappresenta una testimonianza di come lo spaccio ed il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia rappresenti un fenomeno tutt’altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere contrastata a tutti i livelli – ha sottolineato il Questore Sartori –. Questo sforzo comune non può e non deve venir meno, e ciò non solo, come si è detto, per i devastanti effetti che gli stupefacenti producono sui consumatori, in particolare su quelli di giovanissima età, ma anche per il contesto in cui il traffico di droga trova terreno fertile per la sua diffusione, così come per l’indotto criminale che genera in termini di degrado, microcriminalità e conseguenze sull’ordine e la sicurezza pubblica”.