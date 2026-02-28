TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 3 all’8 marzo 2026

GLI EVENTI DI TRIENNALE MILANO

3 – 8 marzo 2026

3 marzo

19:00 Incontro | Hyperlocal Talk

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un incontro con le autrici Honor Levy e Nell Whitaker. La conversazione prende spunto da quello che è stato definito vibe shift, a partire dalla scena letteraria sviluppatasi a Dimes Square, a New York, subito dopo la pandemia. In quegli anni, l’autofiction è diventata una vera e propria strategia reputazionale; centinaia di newsletter su Substack hanno invaso le caselle di posta con testi ibridi, a metà tra teoria e narrazione, attraversati da una sensibilità post-internet. Allo stesso tempo, le riviste cartacee fondevano gossip e riflessione filosofica. Il talk è un’occasione per esplorare questa fase breve ma molto intensa, in cui scrittrici, editor e artisti hanno contribuito a ridefinire il canone dell’editoria e della critica contemporanea.

19.30 Spettacolo | FOG – Analphabet di Alberto Cortès

Evento a pagamento. Per maggiori informazioni: triennale.org

Con una prosa ipnotica, il regista e artista performativo andaluso Alberto Cortés presenta uno spettacolo magnetico, ispirato al libro La decadencia del analfabetismo di José Bergamín, critica di una società che sacrifica la poesia in nome dell’ordine razionale, dove tutto deve essere organizzato, leggibile e fisso, come l’alfabeto. Analphabet esplora il tema della violenza intra-genere nelle relazioni queer, segnate dall’eredità patriarcale, attraverso una performance toccante e sorprendente. . Lo spettacolo del 3 marzo è seguito da un incontro con l’artista, moderato da Elena Di Gioia, Direttrice Artistica Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, con l’interprete Teresa Vila.

4 marzo

18.30 Presentazione volume | Danza ballo performance

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un momento di confronto a partire dal libro Danza ballo performance (Mimesis, 2026) di Valeria Magli, artista bolognese, la cui arte intreccia poesia e danza. Il volume esplora la differenza tra ballo e danza, interrogandosi su cosa distingua davvero le due. Il libro affronta anche il rapporto tra teatro fisico e teatro danza, ponendo una serie di domande stimolanti che guidano la riflessione di Valeria Magli e accompagnano il lettore in un viaggio appassionante alla scoperta del senso profondo delle arti performative. Intervengono Valeria Magli, autrice del volume; Elena Cervellati, docente di Storia della danza e di Forme della videodanza presso l’Università di Bologna; Stefano Raimondi, poeta e filosofo; Lorenzo Vitalone, curatore e regista.

18.45,21.00 Spettacolo | FOG – Brinjë më Brinjë di Genny Petrotta

Evento a pagamento. Per maggiori informazioni: triennale.org

Al centro di Brinjë më Brinjë, “da costola a costola”, c’è la storia delle Burrnesha, donne che in alcune comunità balcaniche hanno assunto identità maschili secondo le regole del Kanun, antico codice albanese. Il lavoro combina in modo sapiente performance live e installazione video multicanale per riflettere sugli stereotipi veicolati dai media occidentali e aprire una riflessione sulla relazione tra potere, genere e identità. Per farlo Genny Petrotta, artista arbëreshë con base a Palermo, si rifà al monologo di Amleto, nella versione di Amelia Rosselli e nella traduzione albanese di Ledia Dushi, che orienta una partitura di immagini e movimento affidata in scena alla danzatrice e coreografa Cristina Rizzo e in video a Gloria Dorliguzzo, con musiche di Angelo Sicurella.

19.30 Spettacolo | FOG – Analphabet di Alberto Cortès

Evento a pagamento. Per maggiori informazioni: triennale.org

5 marzo

10.00 Laboratorio | Dance Well. Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Torna l’appuntamento settimanale con Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che convivono con il Parkinson. La partecipazione è aperta a tutti.

18.00 Presentazione volume | Donne e progetto. Figure dell’architettura e del design nell’Italia contemporanea

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un incontro dedicato al volume Donne e progetto. Figure dell’architettura e del design nell’Italia contemporanea (Quodlibet, 2025), a cura di Caterina Tantillo, Luciano Antonino Scuderi, Simona Gervasio e Marina Lo Re. Promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, il libro analizza il contributo delle donne nell’architettura, nel design e nell’urbanistica italiana e dà spazio alle voci di professioniste attive in Italia e all’estero. Intervengono Angelo Piero Cappello, Direttore Generale Creatività Contemporanea – MiC; Maria Piccarreta, Dirigente Servizio III – Architettura contemporanea, periferie e rigenerazione urbana – DGCC MiC; Nina Bassoli, Curatore per Architettura, rigenerazione urbana di Triennale Milano; Veronica Caprino, Fosbury Architecture; Maria Fratelli, Direttore CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti visive; Anty Pansera, Presidente DcomeDesign.

18.00, 19.00, 20.30, 21.00 Spettacolo | FOG – Op.22 No.2 di Alessandro Sciarroni

Evento a pagamento. Per maggiori informazioni: triennale.org

Op.22 No.2 è un assolo del coreografo Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia e artista associato di Triennale Milano Teatro 2022-2024, creato per la danzatrice Marta Ciappina, con la quale il coreografo collabora da diversi anni. L’opera è ispirata al poema sinfonico del compositore finlandese Jean Sibelius, Il cigno di Tuonela, a sua volta basato sul poema epico Kalevala della mitologia finlandese. A partire da sequenze autobiografiche di Ciappina nasce un lavoro sull’amicizia necessaria in ogni processo di composizione, che si riflette in un emozionante dialogo tra performer e spettatori.

18.30 Incontro | Fuoco incrociato: storie di pratiche artistiche a Milano

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un incontro tra gli artisti di Fuoco incrociato, una rubrica che mette in dialogo diverse generazioni, favorendo scambio e confronto. Attraverso una serie di talk, gli artisti ripercorrono passaggi significativi della propria pratica in relazione alla città di Milano, offrendo aneddoti e riflessioni che danno vita a una narrazione intima e corale delle sue trasformazioni. Moderano Elena Bray, curatrice indipendente; Giulio Verago, curatore di Viafarini. Intervengono gli artisti Stefano Arienti, Gianluca Brando, Margaux Bricler, Gianni Caravaggio, Gabriele Di Matteo, Jacopo Martinotti, Pau Masclans, Liliana Moro, Ludovico Orombelli.

18.45, 21.00 Spettacolo | FOG – Brinjë më Brinjë di Genny Petrotta

Evento a pagamento. Per maggiori informazioni: triennale.org

6 marzo

19.00 Showcase | When traditions meet synthesizers. Rokeya, Anissa

Ingresso libero previa prenotazione: triennale.org

Continua in Voce Triennale la rassegna a cura di Elasi. In questo appuntamento, Rokeya e Anissa guidano un’esplorazione dedicata ai canti femminili antichi e popolari, trasformati in nuovi rituali elettronici. Le loro voci recuperano memorie intime e collettive—melodie tramandate, invocazioni, cori di lavoro—per poi plasmarle attraverso live electronics, manipolazioni timbriche e strutture ritmiche contemporanee. L’incontro svela come la vocalità delle donne, storicamente legata alla sfera domestica, comunitaria o cerimoniale, possa assumere forme inedite e futuribili, diventando materia viva per paesaggi sonori immersivi. La serata alterna momenti di talk a un concerto inedito in cui tradizione, tecnologia e ritualità condivisa si intrecciano in un’esperienza ipnotica e corale.

7 marzo

21.00 Listening session | Stefano Pilia solo live

Evento a pagamento. Per maggiori informazioni: triennale.org

Stefano Pilia si esibisce in Voce con una rilettura solista dei suoi più recenti e acclamati lavori, Spiralis Aurea e Lacinia, in un originale adattamento per chitarra elettrica ed elettronica. Attraverso un linguaggio che fonde interpretazione, improvvisazione e pratiche elettroacustiche sviluppate nel corso della sua ricerca artistica, Pilia contestualizza la poetica delle due opere in una dimensione formale più ampia e visionaria: una vera e propria drammaturgia acusmatica, sospesa tra logos e caos.

8 marzo

11.00 Listening Session | Stefano Arienti. Una geografia sonora

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Torna in Voce la mattina di ascolto alla scoperta della collezione di CD rari e introvabili dell’artista Stefano Arienti, attraverso una serie di personali narrazioni intrecciate a musiche e suggestioni visive delle più disparate geografie.

19.30 Performance | FOG – A Forbidden Distance di Saint Abdullah, Eomac, Rebecca Salvadori & Charlie Hope

Evento a pagamento. Per maggiori informazioni: triennale.org

La performance audiovisiva A Forbidden Distance esplora il legame tra identità e migrazione. Il progetto è esso stesso una testimonianza del superamento dei confini, grazie alla collaborazione tra artisti di origini e culture diverse. Sul palco, gli irano-canadesi Mohammad e Mehdi Mehrabani-Yeganeh (Saint Abdullah), il musicista irlandese Ian McDonnell (Eomac), la filmmaker italo-australiana Rebecca Salvadori, con base a Londra, e – per la prima volta – il visual artist londinese Charlie Hope. A Forbidden Distance crea uno spazio in cui ogni elemento, tra musica elettronica e arti visive, mantiene una voce distinta contribuendo però a una narrazione condivisa, che interroga l’identità individuale nelle traiettorie nomadi della contemporaneità. Attraverso una trama di materiali personali e collettivi, l’opera restituisce una storia di connessione umana.